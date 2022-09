Ricordi è il titolo del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita venerdì 23 settembre 2022. Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni sul brano, significato e di cosa parla.

Pinguini Tattici Nucleari, Ricordi, Significato canzone

Mentre Giovani Wannabe, brano simbolo dell’estate certificato Doppio Platino in vetta alle classifiche di FIMI/Gfk e di Airplay da 15 settimane, racconta la fame di una generazione che cerca di trovare il proprio posto nel mondo, Ricordi è una delicatissima storia d’amore e di speranza, di un passato che si perde a ogni sorgere del sole, di un amore che non cede al buio e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d’ombra.

Ecco le parole di Riccardo Zanotti, leader della band:

“Ricordi è una canzone a più strati. A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia. Una storia d’amore è per definizione storia condivisa, storia d’insieme, e i ricordi sono i mattoni con cui questa si costruisce. È solo nella memoria di momenti belli che il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani.”

Il nuovo album della band è pronto

Nelle scorse ore, i Pinguini Tattici Nucleari hanno anche annunciato di aver concluso le registrazioni del nuovo disco:

Ieri è stata una giornata molto importante. Da una parte proprio ieri sera, dopo un anno di lavoro, abbiamo finito di registrare il nuovo disco, che non vediamo l’ora di pubblicare. Dall’altra ho compiuto 28 anni, e quindi sono ufficialmente fuori dai “pericolosi” 27.

Penso sia quantomeno un traguardo interessante. Oggi sono andato in un ristorante delle mie zone a festeggiare. Agata, una bimba di tre anni di un tavolo vicino, ci ha tenuto a regalarmi questo disegno che aveva fatto di me. Uno dei regali più belli. Grazie a tutti quelli e quelle che mi hanno scritto per gli auguri, o anche solo a chi ci ha pensato. Ci vediamo presto. 🐧