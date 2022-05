Tornano i Pinguini Tattici Nucleari. Da venerdì 27 maggio 2022, vedrà la luce il nuovo singolo “Giovani wannabe“, in radio, streaming e download digitale.

La band, finalmente, partirà in tour nell’estate 2022 con i loro attesi concerti.

Ecco le parole del leader della band, Riccardo Zanotti:

Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.”