Richard Sterban, Oak Ridge Boys, preoccupa: “In cura per un tumore al pancreas ma spero di tornare presto sul palco”

Prssime notizie da parte di Richard Sterban, voce e basso degli Oak Ridge Boys da oltre cinquant’anni, che ha rivelato di essere stato diagnosticato con un tumore al pancreas lo scorso marzo.

Una diagnosi tremenda, tanto più per un uomo che ha già avuto parecchi problemi di salute piuttosto seri e che non è più giovanissimo. Ma Richard Sterban ha voluto tranquillizzare tutti, senza nascondere nulla della sua condizione, certamente, preoccupante.

Sterban, diagnosi terribile

“Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas – ha detto il cantante e bassista degli Oak Ridge Boys, 81 anni – ma sono seguito dai migliori medici del Paese, mi sento molto bene nella maggior parte dei giorni dunque vado avanti con fiducia”.

Poi, chiedendo ai fan di continuare a pregare per lui, ha auspicato di riprendere il tour interrotto: “Con l’aiuto del Signore e della mia famiglia, spero di riuscire a superare questo momento e tornare in tour tra alcuni mesi”.

L’ultima apparizione pubblica di Sterban con il quartetto country risale a maggio, durante gli Academy of Country Music Awards. Da allora, sul palco il suo ruolo è stato coperto da Aaron McCune e Tim Duncan, in modo da permettere alla band di onorare gli impegni dal vivo mentre il cantante iniziava le cure.

Diciassette numeri #1

Nato nel New Jersey, Sterban è entrato negli Oak Ridge Boys nel 1972, diventandone subito una colonna grazie al timbro profondo che ha marchiato a fuoco hit come “Elvira” (Top 5 nella Hot 100). Prima dell’ingresso nel gruppo, aveva cantato con J.D. Sumner & The Stamps Quartet, accompagnando anche Elvis Presley in studio e sul palco nel periodo in cui The King aveva deciso di suonare molti classici country. Sterban compare anche nel film-concerto Elvis On Tour.

La carriera degli Oak Ridge Boys è costellata di riconoscimenti: cinque Grammy, nove GMA Dove Awards, due American Music Awards, l’ingresso nella Gospel Music Hall of Fame (2000) e nella Country Music Hall of Fame (2015), oltre alla membership del Grand Ole Opry dal 2011. La band è una vera leggenda istituzionale del country che in classifica ha collezionato 17 n.1 nella come “Bobbie Sue”, “American Made” e “Leaving Louisiana in Broad Daylight” oltre ovviamente ad “Elvira”.

Sterban e gli Oak Ridge Boys: una istituzione

Per cinquant’anni la formazione “classica” — composta oltre che da Sterban, da Joe Bonsall, William Lee Golden e Duane Allen — è rimasta intatta, un caso rarissimo nella musica country. Nel gennaio 2024 Bonsall ha annunciato il ritiro per motivi di salute, lasciando il posto al giovane Ben James. Ma pochi mesi dopo è scomparso all’età di 76 anni.

La notizia della malattia di Sterban ha subito generato una ondata di affetto nel mondo country e tra i fan, che identificano nella sua inconfondibile linea di basso il “motore” ritmico e identitario degli Oak Ridge Boys.

Ai messaggi Sterban ha risposto con un post pieno di fiducia: “Vi sento vicino e sto già meglio, ci vediamo presto…”