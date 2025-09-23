Nel sua nuova autobiografia Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley racconta lo shock e i dubbi che provò quando la figlia Lisa Marie sposò Michael Jackson nel 1994, tra sospetti di opportunismo, accuse mediatiche e forti tensioni familiari.

Priscilla Presley: “Quel matrimonio mi ha sconvolto” Perché la vedova di Elvis osteggiò l’unione tra la figlia Lisa Marie e Michael Jackson

C’è molta attesa per la pubblicazione della nuova autobiografia di Priscilla Beaulieu, la vedova di Elvis dal titolo Softly, As I Leave You: Life After Elvis annunciata per oggi da Hachette.

La nuova biografia di Priscilla Presley

In particolare Priscilla in questo nuovo memoir ha dedicato molta attenzione non solo alle sue vicende personali ma anche a quelle di sua figlia Lisa Marie, scomparsa quasi due anni fa dopo un attacco cardiaco. Dopo l’enorme successo di Elvis e io, pubblicato ormai quarant’anni fa, Priscilla racconta moltissimi aspetti che hanno caratterizzato la sua vita dopo la morte del re del rock.

Nel libro molte curiosità inedite sulla sua carriera cinematografica (con la saga Pallottola Spuntata), le battaglie per mantenere in vita l’eredità artistica e culturale del marito, a cominciare dalla tutela della loro reggia di Graceland, per arrivare alla vita insieme a sua figlia Lisa Marie, che era piccolissima quando il padre morì.

Il cognome dei Presley, Lisa Marie e Michael Jackson

Nel libro Priscilla parla molto anche del matrimonio lampo tra Lisa Marie e Michael Jackson. In un estratto anticipato dalla stampa britannica, la vedova Presley di Lisa Marie ammette di essersi sentita profondamente turbata dalla notizia delle nozze, convinta che alle spalle dell’unione ci fosse più l’attrazione per il “cognome Presley” che un progetto di vita reale.

Non era un mistero che Michael Jackson fosse estremamente interessato anche alle royalty delle pubblicazioni del rocker, e che intravedesse nei diritti delle sue canzoni una straordinaria opportunità. Nel libro Priscilla racconta di aver chiesto esplicitamente alla figlia se la relazione fosse anche fisica e di aver ricevuto risposta affermativa, ma di non avere mai abbandonato una certa diffidenza a riguardo.

Lisa Marie e Michael Jackson, un matrimonio discusso

Le nozze, celebrate nel 1994 e chiuse con il divorzio nell’agosto 1996, maturarono in un momento complicato per Jackson, reduce dall’esposizione mediatica sulle accuse di abusi esplose nel 1993 e risolte l’anno dopo con un accordo extra-giudiziale. Priscilla sostiene che per il popstar quel legame fosse anche una “buona pubblicità, un’aura di normalità con un cognome eccellente che poteva proteggerlo in un clima che rischiava di farsi sempre più pesante”.

Nella sua autobiografia postuma From Here To The Great Unknown, anche Lisa Marie raccontava la storia da un’altra angolazione, sostenendo che Jackson fosse “di fatto ancora vergine” quando iniziarono a frequentarsi: un dettaglio che, agli occhi della figlia di Elvis, rafforzava la sincerità del rapporto. Negli anni successivi altri uomini, tra cui Wade Robson e James Safechuck, hanno sporto nuove accuse (sempre respinte con fermezza dai portavoce dalla famiglia Jackson), alimentando la polarizzazione di un interesse poco chiaro sull’eredità di Elvis da parte di Michael.

La prospettiva della famiglia oggi

A distanza di decenni, la nipote di Priscilla Riley Keough – primogenita di Lisa Marie nata dal matrimonio tra l’erede e Danny Keough – ha spiegato di non essere stata messa al corrente, da bambina, del clamore e delle accuse che circondavano quel matrimonio e la vita personale di Michael Jackson. Ma ciò che Riley, oggi apprezzata artista e modella, ricorda è che Lisa Marie e Michael “si amassero davvero”.

Dopo la morte di Lisa Marie avvenuta nel gennaio nel 2023, la fondazione di Michael Jackson ha ricordato il legame come “pieno di affetto genuino”. Dalle pagine di Priscilla, però, emerge anche un giudizio netto sull’immagine pubblica dell’artista, descritta come una “maschera di innocenza infantile” utile a schermare strategie più adulte e poco chiare.

Lisa Marie Presley ha avuto altri due mariti dopo Michael Jackson e quattro figli: Riley e Benjamin da Danny Keough oltre alle gemelle Harper e Finley Love (16 anni) nate dal terzo matrimonio con Michael Lockwood, chitarrista, produttore e cantante country da cui Lisa Marie divorziò dopo quindici anni di matrimonio.