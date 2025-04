Riccardo Cocciante: età, carriera e vita privata del cantante

Quando si spengono i riflettori, Riccardo Cocciante è un uomo che ama vivere la semplicità. La sua vita è un esempio per tutti.Quando si spengono i riflettori, Riccardo Cocciante è un uomo che ama vivere la semplicità. La sua vita è un esempio per tutti.

Voce incredibile, parole che vanno al di là della dolcezza, significati che restano. In questi semplici elementi è contenuta tutta l’arte di Riccardo Cocciante, che ha fatto della musica il suo mondo e che ha trasformato i suoi sogni in casa. Con quella grinta ed energia, ha saputo conquistare un fan dopo l’altro, restando nella memoria dell’immaginario collettivo anche dopo anni dall’inizio della sua carriera. Del resto, dietro i più grandi si nascondono sempre bambini sognatori, ed è per questo che la sua vita vale la pena di essere raccontata.

Quando si chiude il palcoscenico e il microfono si spegne, Cocciante è infatti un uomo come tanti, che ama vivere la quotidianità insieme alla famiglia che si è costruito e su cui ha saputo fondare delle giusta fondamenta per un futuro brillante.

Chi è Riccardo Cacciante: biografia e carriera

Originario del Vietnam e nato nel 1946, Cocciante è venuto al mondo da un papà italiana e da una mamma francese. A contraddistinguere la sua infanzia è quindi sempre stata questa influenza culturale abbastanza variegata, che gli ha permesso di arricchire il suo modo di interpretare la musica. Quando lui era molto piccolo, la sua famiglia si è trasferita a Roma e lì l’artista ha iniziato ad approcciarsi per la prima volta al mondo musicale. Il vero successo è arrivato negli anni ’70, quando ha realizzato brani indimenticabili come Bella senz’anima e Quando finisce un amore, che lo hanno fatto diventare uno degli autori più amati del panorama musicale nazionale.

Nel 1976 ha invece pubblicato l’album Concerto per Margherita, contenente appunto il brano Margherita che è una delle sue opere più importanti. In seguito ci sono stati per lui molti altri progetti che lo hanno reso il personaggio che è oggi, anche se tra i momenti più significativi della sua carriera c’è – senza ombra di dubbio – il passaggio alla composizione di musical. Nel 1998 ha infatti dato vita a Notre Dame de Paris, un’opera monumentale ispirata al romanzo di Victor Hugo e che ha ottenuto sin da subito un successo straordinario a livello mondiale. Al musical hanno tra l’altro partecipato anche molti artisti come Giò Di Tonno e Lola Ponce.

Il cantante è inoltre stato spesso presente anche in ambito televisivo. Nel 2013 ha ad esempio lavorato alla prima edizione di The Voice of Italy in qualità di coach. Un’esperienza – questa – che ha dimostrato ancor di più il lato umano e sensibile di Cocciante.

La vita privata di Riccardo Cocciante

Il famoso cantautore è sposato con Catherine Boutet, un’ex funzionaria di una casa discografica parigina, da cui ha avuto – nel 1990 – il figlio David. La donna è la sua compagna di vita ma è anche colei che lo segue nella sua carriera artistica, e che lo supporta in ogni decisione. Cocciante è in realtà sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Di lui si sa però che ha una forte passione per l’arte e la letteratura, com’è stato possibile notare dai suoi tanti progetti lavorativi. Di certo, nel corso degli anni, Riccardo ha saputo rinnovarsi senza perdere mai quell’identità artistica e personale che l’ha contraddistinto sin da subito. Ancora oggi, i suoi brani continuano infatti ad emozionare chiunque li ascolti.