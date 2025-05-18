Renzo Arbore: età, moglie e figli, dove vive, carriera e vita privata dell’artista

Renzo Arbore è uno dei volti più iconici dello spettacolo italiano, artista completo con eleganza, ironia e un talento fuori dal comune.

C’è un pezzo d’Italia che porta il suo volto, la sua voce, il suo stile inconfondibile. Renzo Arbore non è solo un artista, è un simbolo di un modo di fare spettacolo che oggi, forse, non esiste più. Ironico, intelligente, capace di innovare senza mai prendersi troppo sul serio, ha saputo attraversare epoche e mode rimanendo sempre sé stesso.

Nato a Foggia il 24 giugno del 1937, oggi Arbore ha 87 anni, anche se l’età sembra una formalità quando si parla di uno come lui, che è rimasto giovane nell’animo e nel pensiero molto più di tanti colleghi più giovani anagraficamente.

Renzo Arbore, una vita brillante

Renzo Arbore è uno di quegli artisti che ha lasciato un segno in ogni ambito in cui ha messo piede. Musicista, showman, conduttore radiofonico e televisivo, autore, regista. Tutto ciò che ha fatto, l’ha fatto a modo suo, con quell’eleganza sorniona e quella leggerezza solo apparente che nasconde sempre un’intelligenza profonda. I suoi programmi – da Alto Gradimento a Quelli della notte, da L’altra domenica a Indietro tutta – sono pietre miliari della televisione italiana. Momenti che hanno rivoluzionato il linguaggio dello spettacolo, aprendo strade nuove, spesso inaspettate.

Ma Arbore non è solo uno che fa ridere. È anche un raffinato conoscitore di musica. Il suo amore per il jazz e per la tradizione napoletana lo ha portato a fondare l’Orchestra Italiana, con cui ha portato il patrimonio musicale italiano in giro per il mondo. Un progetto in cui ha messo anima e corpo, mescolando swing, melodia, ironia e cultura popolare in una miscela che solo lui poteva tenere insieme con tanta naturalezza.

Quanto alla sua vita privata, Renzo Arbore è sempre stato molto riservato. Non si è mai sposato e non ha figli, anche se in passato ha avuto relazioni importanti, la più nota delle quali con Mara Venier. Un legame profondo, fatto di stima reciproca, mai raccontato con troppi dettagli ma sempre circondato da un affetto evidente. Oggi Arbore vive a Roma, in una casa che rispecchia il suo stile: elegante, piena di ricordi, dischi, libri e oggetti che raccontano una vita piena di incontri, esperienze e passioni.

Nonostante l’età, continua a lavorare, a scrivere, a pensare a nuovi progetti. Non ama la televisione di oggi, troppo rumorosa, troppo veloce, troppo lontana dal suo modo di intendere l’intrattenimento. Però non si tira indietro quando c’è da raccontare qualcosa che vale. E quando appare in pubblico, lo fa con la solita classe: giacca sgargiante, occhiali da sole e quella battuta pronta che ti strappa un sorriso anche se non te l’aspetti.

Renzo Arbore è uno di quegli artisti che non puoi incasellare, perché ha sempre sfuggito le etichette. È riuscito a unire generazioni diverse, a far ridere e pensare, a insegnare senza salire in cattedra. Oggi più che mai, la sua figura rappresenta un punto di riferimento culturale, una memoria vivente dello spettacolo italiano. Un patrimonio che non ha mai avuto bisogno di effetti speciali per farsi ricordare. Solo talento, ironia e tanto, tantissimo cuore.