Parte stasera da Firenze il tour 2024 di Renato Zero: biglietti sold out, anticipazioni scaletta

Prende il via stasera, 2 marzo 2024, dal Mandela Forum a Firenze, il tour 2024 di Renato Zero, Autoritratto – I concerti eventi. Si tratta di una serie di live imperdibili che vedono il cantautore riabbracciare il suo amato pubblico che lo segue da decenni.

Sono 14 i concerti in calendario, per questo nuovo imperdibile viaggio nel suo rivoluzionario e caleidoscopico universo. Si tratta dell’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani contenuti in Autoritratto, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 8 dicembre 2023 per Tattica.

A Firenze, Renato Zero si esibirà sabato 2 marzo, domenica 3 marzo, martedì 5 marzo, mercoledì 6 marzo e, infine, il 19 e 10 marzo (weekend prossimo). I primi cinque live hanno ottenuto il sold out in pochissimo tempo, portando così l’artista ad aggiungere altre date alle prime annunciate. Il segno costante dell’affetto da parte del pubblico, dei suoi amati ‘sorcini’.

La scaletta di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze, 2 marzo 2024

Non è ancora stata resa nota la scaletta del concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze, essendo quella di stasera la prima tappa del tour. Non mancheranno, comunque, i più grandi successi del suo repertorio, da “Il cielo” a “Il triangolo”. A questi si aggiungono anche i brani di Autoritratto.

1. Quel Bellissimo Niente

2. Eccoci Qui

3. L’Avventuriero

4. Non Ti Cambierei

5. Fa Che Sia L’Amore

6. Zero A Zero

7. CosÌ Tenace

8. L’Eco

9. La Ferita

10. Cuori Liberi

11. Fortunato

12. Vita

13. Perennemente Bianco

Autoritratto non può non aprirsi con una cartolina d’amore, dedicata alla sua Roma e al suo fedele popolo di Zerofolli, e chiudersi con un messaggio di speranza per un domani migliore, che spazzi via le nebbie di guerre e odio. In mezzo, alcuni dei pezzi autobiografici più sinceri e feroci dell’artista, veri e propri inni alla vita, ma anche la sentita dedica ad un caro amico e il continuo confronto tra pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi.

Renato Zero a Firenze, biglietti 2 marzo 2024

Il concerto di Renato Zero in programma al Mandela Forum a Firenze sabato 2 marzo 2024 è sold out.

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze

Ecco come arrivare al concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)