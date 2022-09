Seconda data per Renato Zero, questa sera, 24 settembre 2022, al Circo Massimo a Roma. Dopo il debutto di venerdì 23, il cantautore torna per la seconda tappa -sulle 6 in programma- per festeggiare i suoi 70 anni. L’evento era previsto per il 2020 ma è stato rimandato per due anni a causa del Covid-19 che ha congelato e rinviato ogni concerto e tour previsto. Ma adesso, finalmente, i suoi amati sorcini, possono tornare ad assistere ai suoi live con un concerto che si preannuncia ricco di sorprese ed emozioni. Scopriamo insieme le anticipazioni su questa seconda data al Circo Massimo a Roma, sabato 24 settembre.

Renato Zero, Circo Massimo, 24 settembre 2022, Biglietti

Cliccando qui potete scoprire i posti ancora disponibili per il concerto di Renato Zero al Circo Massimo a Roma. Si parte dai 79 euro della platea numerata D fino ai 95,40 della Platea Numerata A.

Renato Zero, Circo Massimo, 24 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Renato Zero si aprirà probabilmente con l’inedito presentato nella prima data, quella di venerdì 23 settembre, scritto per il suo pubblico e presentato -a sorpresa- proprio al debutto al Circo Massimo. “Quel bellissimo niente” è una dedica a chi lo ha sempre sostenuto (“Quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata sempre, mia bellissima gente. Abbia cura di te. E di me…”).

ZEROSETTANTA sono 6 eventi unici prodotti da Tattica, con una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di RENATO ZERO, rivivere i brani dell’intero repertorio del grande artista romano, dagli anni 70 ad oggi, e lasciarsi conquistare ancora una volta dalle speciali sorprese che Zero ha in serbo per il suo pubblico.

Cosa potremo ascoltare? Sicuramente non mancheranno i grandi classici come “Cercami”, “Il cielo”, “Nei giardini che nessuno sa”, “I migliori anni della nostra vita”, “Spiagge”, “La favola mia”, Il carrozzone”, “Triangolo”, “Mi vendo”, “Quanto ti amo”, “Ancora qui”, “Più su”, “L’angelo ferito”, “L’amore sublime” e “Spalle al muro”

Renato Zero, Circo Massimo, 24 settembre 2022, Ospiti

Non mancheranno gli ospiti durante questa seconda data al Circo Massimo. Renato Zero, nella prima tappa, ha avuto sul palco con lui Jovanotti e Fabrizio Moro. Lo stesso Zero, nelle settimane scorse, aveva partecipato al Jova Beach Party, insieme al collega. E lo scambio è avvenuto proprio al debutto. Presente anche Giorgio Panariello, fan dell’artista e suo celebre imitatore.

Renato Zero, la caduta (e il video diventato virale)

In questi giorni è sempre più virale un breve video, originariamente caricato sul profilo Instagram Welcome to Favelas che mostra una caduta -per fortuna senza conseguenze- di Renato Zero, a Roma, proprio pochi giorni prima del debutto, con la prima data, al Circo Massimo:

Come raggiungere il Circo Massimo a Roma per il concerto di Renato Zero

Ecco, infine, le informazioni utili su come raggiungere il Circo Massimo per il concerto di Renato Zero:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.