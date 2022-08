Appuntamento ad Olbia con il Red Valley Festival, stasera, 14 agosto 2022. La rassegna musicale è iniziata il 12 agosto e terminerà domani. Sul grande palco, si esibiranno artisti dalle 18 di sera alle 5 di mattina, in una scaletta che include esibizioni live per tutta la serata e la notte. Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni sul programma di oggi, dall’ordine di esibizione agli orari.

Red Valley Festival 2022, Olbia, programma e orari, 14 agosto

Domenica 14 agosto 2022, ad esibirsi ad Olbia, saranno Xander e Vallac (dalle 18), Dani Cabras + Lionfield (dalle 19), alle 20 Fedesse, Rhove (dalle 21 alle 22), poi Mr Rain. Alle 23 si terrà la performance di Max Pezzali, fino a mezzanotte dove sarà il momento di Room 9. Per assistere al live di Salmo bisognerà attendere l’1 di notte. Dalle 2 alle 3 Dimitri Vegas & Like Mine. Infine, al termine di questo penultimo appuntamento, sarà la volta di Mark & Tremon e poi Botteghi. La chiusura dei cancelli è prevista per le 5 di lunedì mattina.

Red Valley Festival 2022, Olbia, dove si terrà

Le tappe si terranno nella venue dell’Olbia Arena, una nuovissima arena concerti in via di ultimazione situata all’interno della municipalità di Olbia (SS), in via Libia.

Red Valley Festival 2022, biglietti

I biglietti per le singole date del Festival (14 e 15 agosto 2022) e l’abbonamento (Full Pass Festival) che comprende l’accesso a tutte le quattro serate, si possono acquistare sul sito ufficiale del Festival (clicca qui) oppure su Ticketsms.

Cos’è il Red Valley Festival 2022

Si tratta del più grande evento musicale in Sardegna e quest’anno si tiene dal 12 al 15 agosto 2022 ad Olbia (SS) con i più noti artisti del momento, a livello nazionale e internazionale.

Nata nel 2015 ad Arbatax (NU) è arrivata alla sesta edizione, sempre a cavallo di Ferragosto. Come riportato dal sito ufficiale, durante l’ultima edizione 2019 il Festival ha raggiunto un’affluenza di oltre 30.000 persone, confermandosi uno degli eventi più importanti del panorama nazionale. Nel corso degli anni il Festival ha ospitato artisti come Steve Aoki, Sebastian Ingrosso, Will Sparks, Sean Paul, Salmo, e tanti altri.