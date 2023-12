In onda il live dell’ex leader dei The Giornalisti sul canale 31.

Si chiude stasera alle 21.20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, l’appuntamento con RDS Showcase, il ciclo di tre live ambientati nell’auditorium multimediale dell’emittente radiofonica. Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà Tommaso Paradiso.

Dopo il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni e la concorrente dell’edizione 2024 Annalisa, sarà dunque l’ex leader del gruppo TheGiornalisti, oggi solista e autore, ad esibirsi e a raccontare alcuni aneddoti che hanno caratterizzato la sua carriera.

A condurre questo terzo appuntamento con RDS Showcase su Real Time, disponibile anche su Sky ai numeri 160 e 161, sarà la speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Nato a Roma nel 1983, Tommaso Paradiso ha frequentato il liceo classico e si è laureato in Filosofia. In un’intervista ha dichiarato di essersi avvicinato alla musica ascoltando Definitely Maybe degli Oasis. Tra le sue influenze anche Lucio Dalla, gli Stadio, Vasco Rossi, Antonello Venditti, Luca Carboni.

Risale al 2009 la fondazione del gruppo TheGiornalisti con Antonio Musella e Marco Primavera. Due anni dopo l’album di debutto Vol.1, al quale seguono Fuoricampo (2014), Completamente Sold Out (2016) e Love (2018), oltre al singolo Riccione, del 2017.

Dopo un decennio Tommaso Paradiso decide di chiudere la sua esperienza con il gruppo, dedicandosi alla carriera di solista e autore. Nel frattempo aveva già composto la musica di Luca lo stesso per Luca Carboni, e aveva collaborato alla scrittura de L’esercito del selfie con Takagi e Ketra. Poi è coautore di Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Partiti adesso di Giusy Ferreri e Autunno di Noemi.

Nel 2018 duetta con la collega Elisa in Da sola/In the night, componendo anche Come i pesci, gli elefanti e le tigri per il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

Due finora gli album in studio da solista di Tommaso Paradiso. Nel 2022 ha pubblicato Space Cowboy, con la collaborazione di Dardust, Franco126 e Federica Abbate. Quest’anno invece è stata la volta di Sensazione stupenda, il cui singolo di lancio è stato Blu ghiaccio travolgente.