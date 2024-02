Ratchopper è sul palco del Teatro Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 durante la serata cover, accanto a Ghali, per il medley “Italiano vero”.

Chi è Ratchopper

Ratchopper è un producer molto noto nella scena rap tunisina. Nella sua vita è anche dj, compositore e musicista. Quando aveva 14 anni ha pubblicato i suoi primi brano e, dopo poco, è diventato uno degli artisti emergenti più famosi e quotati nella scena rap e trap tunisina. Ha partecipato a diverse manifestazioni musicali globali come il Bethoveenfest a Bonn in Germania e l’HMS di New York.

Il suo vero nome è Souhayl Guesmi.

Nel 2018 Ratchopper ha creato la BLOC C Records, la sua etichetta discografica e ha conosciuti Ghali. Ha collaborato con lui nel 2022 per disco “Sensazione Ultra”.

Ghali in gara a Sanremo 2024 e il concerto al Forum

È di pochi giorni fa l’annuncio del suo grande ritorno dal vivo: Ghali Live al Forum è l’imperdibile data in programma il 29 ottobre al Forum di Assago e prodotta da Vivo Concerti con cui l’eclettico rapper di Baggio porterà tutto il suo mix di influenze musicali, sparigliando ancora una volta i generi con un’esplosiva setlist dove confluiranno i brani che l’hanno proiettato nella stratosfera del pop, le hit che hanno dominato le classifiche italiane, passando per la trap più viscerale e pura del suo ultimo mixtape, Pizza Kebab Vol.1 per un incredibile ritorno a quella che è a tutti gli effetti casa sua.

I biglietti sono disponibili online dalle ore 14.00 di venerdì 9 febbraio su www.vivoconcerti.com e dalle ore 10.00 di mercoledì 14 febbraio nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Il cantante è in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano “Casa mia”… in compagnia di un pupazzo alieno.