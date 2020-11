Francesco Gabbani, Irene Grandi e Fedez sono tre dei protagonisti del nuovo ciclo di concerti (in tv e in streaming) di Radio Italia Live. E proprio loro, come potete vedere nella clip a seguire, raccontano l’emozione di poter tornare ad esibirsi, a suonare finalmente dal vivo (sebbene non in concerti o live aperti al pubblico).

A parlare per primo è Gabbani, uno dei protagonisti simbolo delle ultime edizioni del Festival di Sanremo:

"In questo momento storico, pensare di sfruttare qualsiasi occasione per poter suonare dal vivo -come nel caso, per esempio, di Radio Italia Live- è, ovviamente per chi fa il mio mestiere, un'apoteosi sensoriale. Noi normalmente viviamo per salire sul palco, provare le emozioni che si provano nel condividere la propria musica con il pubblico. In questo momento particolare, dato che è raro suonare dal vivo, ogni volta che salgo sul palco è un po' come se provassi le emozioni l'entusiasmo del principiante"

Gli fa eco Irene Grandi:

“E’ importante per noi continuare a suonare dal vivo, siamo felicissimi di essere qui a Radio Italia a fare il nostro concerto. Il prossimo futuro è un po’ incerto, io credo molto nei piccoli spazi, nel lavorare verso la primavera estate, creare delle situazioni piacevoli, anche un po’ coccolare il pubblico. Prima o poi questa cosa passerà, spero che si tornerà in presenza a fare concerti grandi, eventi pazzeschi, in futuro, dove si potrà tornare ad abbracciarci finalmente.

Fedez, invece, sottolinea anche l’importante

Sicuramente non è la stessa cosa suonare davanti a un pubblico e davanti ad una sala vuota. Ma è già qualcosa. Io non vedo come un disvalore le live streaming. Se si portassero avanti dei progetti lungimiranti, non solo un’alternativa per il momento ma anche un’opzione futura per quando i concerti si potranno fare. Potrebbe essere il periodo giusto per sviluppare le live streaming, perché secondo me sono tante cose belle che si possono fare.

Protagonisti di questa edizione 2020/2021: FRANCESCO GABBANI (puntata in onda il 6 Novembre), IRENE GRANDI (puntata in onda il 13 Novembre), FEDEZ (puntata in onda il 20 Novembre), DIODATO, ANNALISA, MAX PEZZALI, NEGRAMARO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MARCO MASINI.