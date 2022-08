Dopo la prima data di Firenze, andata in onda martedì 23 agosto, torna Radio Bruno Estate 2022 dal palco di Piazza Sordello a Mantova. La puntata andrà in onda questa sera, su La 5, dalle 21.10 circa. Se i Battiti Live e Tim Summer Hits sono arrivati alla loro conclusione da alcune settimane, la musica non si spegne in tv e si continua ad ascoltare i grandi successi e le hit che stanno accompagnandoci all’autunno. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sull’appuntamento musicale in tv,

Radio Bruno Estate 2022 a Mantova

Questa sera i cantanti che si esibiranno sul palco saranno Francesco Gabbani, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Shade, Tom Walker, Cristiano Malgioglio, Luigi Strangis, Cristina D’Avena, Topic, Albe, Giordana Angi, Matteo Romano, Matia Bazar, Sonohra, Follya, Federico Baroni.

Alla conduzione ci saranno Enzo Ferrari e Alessia Ventura con la partecipazione di Georgia Passuello e Camilla Carnevali.

Ecco, invece, gli artisti e i cantanti ospiti dei prossimi due appuntamenti in calendario, martedì 6 e 13 agosto 2022:

Il 6 settembre sul palco ci saranno The Kolors, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Loredana Bertè e Franco 126, Rocco Hunt, LDA, Dargen D’amico, Baby K, Fred De Palma, Tananai, Irama, Francesca Michielin, Federico Rossi, Rettore & Tancredi, Mr Rain e Alfa.

Infine, nell’ultima puntata di martedì 13 settembre, spazio a Rkomi, Boomdabash e Annalisa, Aiello, Bob Sinclair, Tananai, Federico Rossi, Giusy Ferreri, Gemelli Diversi, Noemi, Sottotono, Emma Muscat, Astol e Chadia Rodriguez, Aka 7even, Hansel Delgado e Berna.

Radio Bruno Estate 2022, dove vederlo in tv e streaming

La prima puntata, trasmessa martedì 23 giugno 2022 (nello stessa serata dove andava in onda Battiti Live), è recuperabile su Mediaset Infinity mentre i prossimi appuntamenti torneranno, in prima serata, da oggi, 30 agosto 2022. Il programma andrà in onda per 4 settimane, in prima serata, su La 5. Si parte il 23 agosto 2022, poi si continua il 30 agosto, il 6 e il 13 settembre 2022.

Sarà possibile seguire lo show musicale su La 5 dalle 21.10 circa -canale 30 del digitale terrestre- oppure in streaming -su pc, tablet e cellulare – sul sito di Mediaset Infinity. La puntata sarà poi disponibile anche nei giorni a seguire, on demand.