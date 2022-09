Ultimo appuntamento su La 5, questa sera, 13 settembre 2022, con Radio Bruno Estate 2022. L’evento musicale è stato registrato a Bologna ed è stato registrato a luglio 2022. La puntata sarà trasmessa sul canale Mediaset La 5 (canale 30 del digitale terrestre), martedì 13 settembre alle ore 21.10 e, in replica, giovedì 8 alle 23.10 e sabato 10 alle 16.10. Ecco, tutte le informazioni e anticipazioni, dal cast dei cantanti ospiti alla conduzione e come vederlo.

A presentare Radio Bruno Estate ci saranno Enzo Ferrari e Alessia Ventura con la partecipazione di Georgia Passuello e Camilla Carnevali.

Radio Bruno Estate 2022, 16 settembre, i cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti che si sono esibiti nell’ultimo appuntamento di Radio Bruno Estate 2022, in onda stasera, 13 settembre su La 5. Qui sotto, a seguire, gli artisti: Rkomi, Boomdabash e Annalisa, Aiello, Bob Sinclair, Tananai, Federico Rossi, Giusy Ferreri, Gemelli Diversi, Noemi, Sottotono, Emma Muscat, Astol e Chadia Rodriguez, Aka 7even, Hansel Delgado e Berna.

Ascolteremo alcuni dei grandi successi di questa estate, da Tropicana (con Boomdabash e Annalisa), Noemi (reduce dalla hit estiva Hula-Hoop insieme a Carl Brave). Non mancherà il dj set di Bob Sinclair e Rkomi, trionfatore delle classifiche del 2021 e della prima metà di quest’anno, prossimo giudice dietro al bancone di X Factor 2022, in partenza giovedì 15 settembre prossimo.

Ecco, invece, i cantanti che si sono esibiti nella terza data dello show, sul palco di Piazza Roma a Modena: The Kolors, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Loredana Bertè e Franco 126, Rocco Hunt, LDA, Dargen D’amico, Baby K, Fred De Palma, Tananai, Irama, Francesca Michielin, Federico Rossi, Rettore & Tancredi, Mr Rain e Alfa.

Radio Bruno Estate 2022, 16 settembre, dove vederlo in tv e streaming

Radio Bruno Estate 2022 andrà in onda dalle 21:10 su La5. Il concerto si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Successivamente il concerto sarà visibile anche on-demand. Sono previste varie repliche in tv, venerdì 16 settembre 2022 alle 23:10 e sabato 17 settembre 2022 alle 16:10 sempre su La5.