Simona Ventura, oggi 59 anni, incanta ancora con lo stesso sorriso di quando era bambina. Dalla tv sportiva ai grandi show, la sua carriera non si è mai fermata.Il tempo sembra non aver intaccato l’energia e il sorriso di Simona Ventura, protagonista indiscussa della televisione italiana. In uno scatto d’infanzia condiviso di recente sui social,

Qui solo una bimba, oggi ha 59 anni ed è bellissima. Riuscite a capire chi è?

Simona Ventura, oggi 59 anni, incanta ancora con lo stesso sorriso di quando era bambina. Dalla tv sportiva ai grandi show, la sua carriera non si è mai fermata.

Il tempo sembra non aver intaccato l’energia e il sorriso di Simona Ventura, protagonista indiscussa della televisione italiana. In uno scatto d’infanzia condiviso di recente sui social, appare come una bimba allegra, con lo stesso sguardo vivace che l’ha sempre contraddistinta sul piccolo schermo. Un’immagine semplice ma intensa, che riporta indietro nel tempo e racconta, in un certo senso, l’essenza della donna e della professionista che è diventata.

Originaria di Bentivoglio, in Emilia-Romagna, ma cresciuta a Chivasso, Simona Ventura è un volto che appartiene a diverse generazioni di spettatori. Dietro la sua carriera brillante si cela una storia fatta di determinazione, talento e capacità di rialzarsi dopo ogni caduta qualità che l’hanno resa una delle conduttrici più rispettate e riconoscibili del panorama televisivo.

Simona Ventura, una donna dalla grande carriera

La carriera di Simona Ventura comincia nei primi anni Ottanta, in un periodo in cui il piccolo schermo stava vivendo una stagione di grandi cambiamenti. Dopo alcune esperienze nel mondo della moda, approda in televisione come valletta, mostrando fin da subito sicurezza, ironia e una spiccata attitudine comunicativa.

Il suo vero debutto avviene però a TeleMonteCarlo, dove si muove i primi passi come giornalista sportiva. La passione per il calcio e la competenza con cui ne parla la rendono presto un volto familiare al pubblico. Da lì, il passaggio a Mediaset è naturale: arrivano i programmi in prima serata, i varietà, le prime grandi prove da conduttrice. Ma è con la Rai che Ventura trova la sua consacrazione definitiva.

A partire dagli anni Novanta, diventa protagonista di format di grande successo come Quelli che il calcio, L’Isola dei famosi e X Factor. Il suo stile diretto, la sua energia contagiosa e la capacità di alternare leggerezza e professionalità la trasformano in un punto di riferimento della televisione generalista.

La carriera di Simona Ventura non è stata però lineare. Dopo gli anni d’oro, è arrivato un periodo di allontanamento dal piccolo schermo, dovuto anche a scelte editoriali che l’hanno tenuto per un po’ ai margini. Tuttavia, come ha sempre fatto, “SuperSimo” ha saputo reinventarsi, tornando con forza grazie anche all’appoggio di colleghe come Maria De Filippi , che le ha dato nuove opportunità di visibilità.

Negli ultimi anni, Ventura ha ritrovato stabilità professionale e serenità personale. È tornata alla conduzione con Citofonare Rai 2, insieme a Paola Perego , e ha partecipato con entusiasmo a Ballando con le Stelle, dimostrando una volta di più la sua versatilità e il suo spirito competitivo. Mentre ora è impegnata nella conduzione del Grande Fratello.

Fuori dallo studio televisivo, resta molto legata alla famiglia. È madre di due figli, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e ha utilizzato una bambina, oggi adolescente. Il suo legame con le radici, e con le figure femminili della sua famiglia. Emerge spesso anche sui sociali, dove alterna momenti di leggerezza a riflessioni più intime.