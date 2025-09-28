Qui è un bimbo dolcissimo, oggi è uno dei cantanti più famosi, non solo d’Italia: l’avete riconosciuto?

Le foto dell’infanzia hanno sempre una magia tutta particolare: spiccano sempre gli sguardi curiosi, i sorrisi timidi e tutta la leggerezza di chi sta scoprendo il mondo per la prima volta. Recentemente, sui social, è comparsa questo scatto che ha catturato l’attenzione di migliaia di fan, scatenando una pioggia di commenti affettuosi. L’immagine mostra un bambino dal volto dolce e dagli occhi profondi, ignaro del destino straordinario che lo attende.

Benché non ci siano informazioni particolari sul contesto della foto, si nota il costume di Carnevale, he porta facilmente ad immaginare il momento: molto probabilmente una festa. Quello che è certo che i fan di quella che oggi è diventata una star mondiale sono stati totalmente rapiti dalla tenerezza.

Un talento naturale

Questo bambino dolcissimo non è un volto qualsiasi: è Gianluca Ginoble, uno dei tre membri del celebre gruppo pop lirico Il Volo. L’11 febbraio 2025, giorno del suo trentesimo compleanno, Gianluca ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto della sua infanzia, accompagnato da un messaggio toccante su Instagram:

“Trent’anni non sono un traguardo, ma un nuovo inizio, un punto di osservazione da cui guardare con gratitudine il passato e con meraviglia il futuro. È il tempo dell’equilibrio tra ciò che siamo stati e ciò che scegliamo di diventare. E tu sei la parte più autentica di me, quella che non conosce paura, quella che sa ancora meravigliarsi. Grazie per non avermi mai lasciato e grazie a tutti voi per l’affetto che mi dimostrate e per gli auguri.”

La carriera di Gianluca è ricca di traguardi importanti, frutti di un talento precoce che non poteva passare inosservato. Nato ad Atri, in provincia di Teramo, l’11 febbraio 1995, è il figlio maggiore di Ercole Ginoble e Leonora Di Vittorio e ha un fratello minore, Ernesto. Cresciuto a Montepagano, un piccolo villaggio collinare vicino a Roseto degli Abruzzi, ha iniziato a cantare appena tre anni, accompagnato dal nonno Ernesto nella piazza del paese, dove gestiva il “Bar Centrale”. Era lì che, tra un cappuccino e una partita a carte, Gianluca mostrava già la sua voce potente e melodiosa, incantando chiunque lo ascoltasse.

Già bambino partecipava a concorsi e festival regionali, distinguendosi per la profondità e la naturalezza della sua voce. La svolta è arrivata nel 2009, quando a soli quattordici anni partecipa alla seconda edizione del talent show di Rai 1 Ti lascio una canzone. Qui interpretò Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, conquistando il primo posto e il cuore del pubblico. Fu proprio durante questa esperienza che incontrò Piero Barone e Ignazio Boschetto, i futuri compagni de Il Volo, con i quali condivise il brano ’O sole mio, dando il via alla storia di successi nazionali e internazionali che tutti conosciamo.

Il Volo infatti, nato quasi per caso durante le registrazioni del talent, si è rapidamente imposto sulla scena musicale mondiale. L’idea di formare un trio venne naturale: le voci dei tre ragazzi si armonizzavano in modo sorprendente, creando una combinazione unica di tecnica classica e sensibilità pop. Dopo diverse modifiche al nome iniziale, il gruppo scelse quello definitivo: Il Volo per l’appunto. simbolo di libertà, aspirazioni e sogni che si elevano. E quei sogni quel bambino, possiamo dire, li ha decisamente realizzati.