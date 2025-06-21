Questa ragazza è la figlia (bellissima) di un cantante famoso italiano: la riconoscete?

Spesso non sono famosi come i loro genitori ma i figli d’arte riescono in qualche modo ad attirare il pubblico, non solo per la bellezza o l’evidente somiglianza portata dal DNA, ma anche per i loro traguardi personali. Se c’è un volto che ha conquistato il web, con post e scatti eleganti e naturali di sicuro è quello di questa giovane donna che porta un cognome importante.

Capelli lunghi, occhi profondi, un sorriso che dice tutto. Ma dietro quella bellezza c’è un’eredità artistica che non può passare inosservata, una storia musicale che si intreccia con quella di uno dei gruppi più iconici della musica italiana. E se guardate bene, quel sorriso potrebbe sembrarvi familiare.

La giovane donna in questione ha raccolto l’amore per la musica sin da bambina. Non è un’influencer improvvisata, ma un’artista cresciuta tra strumenti, spartiti e palchi. I suoi genitori, entrambi musicisti, le hanno trasmesso una passione autentica e profonda, che oggi coltiva tra canzoni, libri e nuove sfide artistiche. Su Instagram, dove conta quasi 30 mila follower, racconta le sue giornate fatte di progetti creativi, amore per la cucina e momenti di pura ispirazione.

Riservata e molto legata al papà

Dietro questo bellissimo volto c’è una parentela illustre con uno dei bassisti più conosciuti del panorama musicale italiano, potremmo dire il punto di riferimento nella sua formazione. Nonostante non cerchi costantemente i riflettori, la giovane donna ha già calcato palcoscenici importanti, uno su tutti quello dell’Ariston.

Lei è Chiara Canzian, figlia di Red Canzian, storico bassista dei Pooh, e della cantante Delia Gualtiero. Nata a Vittorio Veneto il 13 dicembre 1989, Chiara è cresciuta in un contesto dove la musica era una presenza quotidiana. Ha esordito a Sanremo nel 2009, nella categoria Big, con il brano Prova a dire il mio nome, scritto a quattro mani con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Un debutto che racconta il suo talento e la volontà di costruire una carriera tutta sua.

Ma Chiara non si è fermata alla musica. Parallelamente ha coltivato una forte passione per la cucina, in particolare quella vegetariana. Ha scritto libri, creato un blog – Radici – e condiviso ricette che uniscono gusto e sostenibilità. Una creatività che l’ha portata a sperimentare in diversi ambiti, fino ad arrivare anche alla recitazione in teatro. e’ una creativa a 360 gradi.

Un ultimo dettaglio: Chiara è figlia unica della coppia Red-Delia, ma ha un fratellastro, Phil Mer, batterista e figlio della seconda moglie di Red Canzian. I due hanno anche collaborato in ambito musicale e recentemente sono stati ospiti a Verissimo con il loro padre: “Di loro mi fido ciecamente, ho imparato anche a fare un passo indietro. Hanno delle qualità incredibili.” Ha dichiarato con orgoglio il musicista. “A lavoro papà è molto preciso e puntale, pretende tanto. È una scuola lavorare con lui. Ci permette di portare avanti la nostra creatività” Ha raccontato la 36enne.