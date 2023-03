Francesca Michielin si esibirà in concerto al Teatro Goldoni a Livorno, stasera, 8 marzo 2023, con una nuova tappa del suo ‘bonsoir! – Michielin10 a teatro’, tour prodotto da Vivo Concerti che ha già registrato numerosi tutto-esaurito. È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca riabbraccia il suo pubblico e presenta live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. L’ultimo album rilasciato da Francesca Michielin è “Cani sciolti”, composto da 12 tracce – 9 inediti in aggiunta ai singoli già editi bonsoir e occhi grandi

grandi e al brano un bosco – dal carattere intimo e personale, sincero e spudorato: i cani sciolti sono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio o alle regole, e così il titolo del disco è la metafora del lavoro alla base di questo grande progetto maturato nel tempo, che ha mosso i primi passi tra il 2016 e il 2017, e dei temi che la cantautrice e polistrumentista riesce a sviscerare track by track. ,L’album è uscito il 24 febbraio 2023. Qui sotto tutte le informazioni sul concerto a Livorno, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti disponibili.

Francesca Michielin, Livorno, 8 marzo, biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Francesca Michielin al Teatro Goldoni a Livorno. Si parte dai 31 euro (Palchi III Ordine laterale). fino ai 40 euro per la Platea. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Francesca Michielin, Livorno, 8 marzo, la scaletta del concerto

occhi grandi grandi

Vulcano

ghetto perfetto

Battito di ciglia

LEONI

Comunicare

un bosco

Cattive stelle

Chiamami per nome

Un cuore in due

Distratto / I wonder about you

25 Febbraio

quello che ancora non c’é

Cheyenne

padova può ucciderti più di milano

Bolivia

L’amore esiste

Io non abito al mare

Nessun grado di separazione

verbena

All Too Well (Taylor Swift cover)

Magnifico

bonsoir