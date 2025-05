Quando va in onda l’Eurovision Song Contest 2025: cosa c’è da sapere

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea con nove spettacoli in programma tra cui due semifinali e una finale in diretta.

L’Eurovision è molto più di un concorso musicale: è uno spettacolo che unisce, sorprende e, anno dopo anno, alza l’asticella dell’intrattenimento. L’edizione 2025, senza ombra di dubbio, promette emozioni forti.

Dopo la vittoria della Svizzera nel 2024, sarà Basilea a ospitare l’evento dal vivo, con semifinali previste per il 13 e il 15 maggio e la finalissima fissata per sabato 17. Tutto si svolgerà nella St. Jakobshalle, un’arena da 12.000 posti pronta a trasformarsi in una fucina di musica, luci e creatività.

Tutto sull’Eurovision Song Contest

A rendere speciale questa edizione non è solo la location, ma anche la cura nei dettagli scenografici e organizzativi. Il palco sarà ispirato alle Alpi svizzere e al multiculturalismo del paese ospitante, unendo l’impatto visivo alla coerenza narrativa. Il tema scelto per il 2025, “Unity Shapes Love”, non è solo uno slogan, ma una dichiarazione d’intenti che mira a celebrare l’unione attraverso la diversità. Il Festival della canzone europea, così potremmo definirlo, dal 13 al 17 maggio, è uno evento internazionale attesissimo da tutti.

Per quanto riguarda l’Italia, sarà Lucio Corsi a rappresentarci. Un artista atipico, fuori dagli schemi, che ha ereditato il biglietto per Basilea dopo il ritiro del vincitore di Sanremo. Con il brano “Volevo essere un duro”, Corsi porta sul palco un messaggio personale e poetico, lontano dalle logiche commerciali e vicino alla narrazione autentica. E se pensiamo ai nostri precedenti all’Eurovision, da Mahmood ai Måneskin, sappiamo che l’originalità spesso premia.

Il concorso coinvolgerà ben 37 paesi, con una settimana piena di eventi e spettacoli aperti al pubblico. Infatti, tra prove generali e live show, si conteranno nove appuntamenti complessivi, creando un’esperienza immersiva per i fan accorsi da tutta Europa. Non si tratta solo di vedere chi vincerà, ma di respirare un’atmosfera unica, dove ogni dettaglio, dal costume all’inquadratura, contribuisce a scrivere un pezzo di storia musicale.

L’Eurovision 2025 non sarà quindi solo un evento da guardare in TV, ma una celebrazione globale del talento e dell’identità artistica. In un’epoca dove l’inclusività è spesso solo proclamata, questo show riesce ancora a renderla tangibile, anche solo per una sera. E a Basilea, tutto lascia pensare che sarà una di quelle sere che si ricordano a lungo. In un contesto del genere, infatti, non è la vittoria finale quella che conta ma, bensì, il palcoscenico che si ha a disposizione. La vittoria conta più per un fattore economico, visto che la nazione vincitrice dovrà ospitare il festival l’anno successivo con tutto ciò che ne consegue.