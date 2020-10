View this post on Instagram

"𝘍𝘪𝘯𝘤𝘩é 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘷𝘢, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢, 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘷𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘯𝘥𝘰”. Max Ciao dallo Staff! Siamo felici di annunciarvi la pubblicazione dell'album QUALCOSA DI NUOVO (il titolo del nuovo Album di inediti di Max Pezzali) fuori ovunque dal 30 ottobre! "Qualcosa di nuovo" è anche il nuovo singolo che potrete ascoltare in anteprima online da venerdì 16 Ottobre.