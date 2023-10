Tornano i Subsonica con il nuovo singolo, Pugno di sabbia, annunciato proprio in queste ore. La band renderà disponibile il brano a partire dal prossimo 20 ottobre e il pezzo sarà solo il primo tassello ad anticipare il nuovo disco del gruppo, in uscita nel 2024. E chissà che non ci sia anche un passaggio sul palco del Teatro Ariston…

I Subsonica presenteranno live il nuovo singolo con due speciali eventi dedicati ai fan a Milano mercoledì 18 ottobre (per partecipare è possibile registrarsi – fino a esaurimento posti – cliccando a questo link) e a Torino venerdì 20 ottobre (le modalità di partecipazione verranno comunicate sui social della band prossimamente).

Subsonica, Pugno di sabbia, Significato canzone, Anticipazioni

Ecco, a seguire, le prime anticipazioni sulla canzone dei Subsonica:

Un “Pugno di sabbia” è quello che simbolicamente ci resta in mano quando, ancorati ad un passato che non passa, cerchiamo di combatterne ombre e fantasmi senza mai cambiare percezione e prospettive. Rimanendo intrappolati.

Pugno di sabbia gioca a confondere le idee tra pulsazione black, distorsioni rock, tra rullate di batteria e urla al microfono, tra melodia italiana e suggerimenti meticce targate uk, in crescendo costante fino alla fine.

Queste le parole della band:

Nella canzone si fa anche riferimento al milione di ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese da genitori stranieri – cosiddetti di seconda generazione – che non hanno diritto di cittadinanza in Italia e di conseguenza in Europa. Giovani senza legami con i Paesi d’origine familiare, che si sentono pienamente italiani per lingua, cultura e appartenenza, ma contemporaneamente non riconosciuti, rifiutati. Nell’Italia del 2023, mentre si discute ancora di razza e razzismo, le basi del nostro sistema sociale rischiano di implodere per mancanza di nuova cittadinanza. Allo stesso tempo sono in costante aumento i giovani italiani che, non trovando spazio in un Paese anagraficamente vecchio e culturalmente zavorrato – dove l’attenzione pare rivolgersi esclusivamente a simbologie, tradizionalismi e identitarismi del passato -, scelgono altri luoghi e altri stimoli per coltivare il proprio futuro.