Grande notizia per i numerosi fan di Lewis Capaldi.

Amazon ha annunciato il Prime Day Live, un concerto speciale che verrà trasmesso in live streaming venerdì 9 ottobre a partire dalle 20:00, insieme a Lewis Capaldi, vincitore del BBC Sound 2020 e dell’Amazon Music Ones to Watch 2020, con la partecipazione della cantante Celeste e dell’artista e producer gallese Cate Le Bon. L’iniziativa è promossa per sensibilizzare sul rischio che i locali più amati del Regno Unito oggi rischiano di chiudere a causa della pandemia da COVID-19. Per scoprire come poter seguire l’evento in diretta, clicca qui

I successi di Lewis Capaldi

Dal 2019 ad oggi, Lewis Capaldi è l’artista best seller nel Regno Unito. La star scozzese ha vinto sia come miglior album che come miglior singolo: il brano “Someone You Loved”, con i suoi 2 miliardi di stream, gli ha permesso di raggiungere un successo mai visto prima. Per questa speciale occasione, il due volte vincitore dei BRIT awards, abituato a concerti e festival sold-out, vivrà un’esperienza del tutto nuova sul palco di un locale vuoto e di piccole dimensioni, proprio quel palco che nel 2017 lo ha accolto per uno dei suoi primi concerti. Questo, per sensibilizzare sulle sfide quotidiane che l’industria della musica live sta fronteggiando in questo particolare periodo. Così ha commentato l’evento:

“Non vedo l’ora di suonare in show così speciale, per Amazon Music, nel posto dove tutto è cominciato, che per me sa di casa”

Patrick Clifton, Head of Music, Amazon Music UK, ha raccontato così l’iniziativa:

Il Prime Day Live contribuirà a sensibilizzare le persone sulla difficile situazione che importanti locali, così integrati nella cultura musicale britannica, stanno vivendo, così come a raccogliere fondi per sostenerli. Una serata di grande musica aperta a tutti, durante la quale i più appassionati potranno sentirsi ancora più vicini ai loro artisti preferiti, comodamente dalla loro casa. Vedere questi artisti riconnettersi con alcuni dei locali di musica dal vivo che fanno parte della loro carriera musicale, sarà un momento davvero speciale

