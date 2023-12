Appuntamento con la Prima della Scala 2023 oggi, 7 dicembre, a partire dalle 18 su Rai 1. Sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi ad inaugurare la Stagione del Teatro alla Scala, con il Direttore musicale Riccardo Chailly sul podio e la regia di Lluís Pasqual. Un evento dalla durata di circa 4 ore.

L’allestimento, curato nei minimi dettagli, vede la firma del regista Lluis Pasqual, con i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino e le scene di Daniel Blanco. Come anticipato, sul podio Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala. Cast importante in scena: Michele Pertusi è Filippo II, Francesco Meli Don Carlo, Anna Netrebko Elisabetta di Valois, Elina Garanca la principessa di Eboli e, infine, Luca Salsi Rodrigo, marchese di Posa.

Prima della Scala 2023, Don Carlo

L’azione si svolge nella Spagna di Filippo II e il libretto è tratto dal dramma di Schiller, in cui la figura dell’infante viene idealizzata rispetto alla realtà storica. Si tratta di un vasto affresco sul tema dell’amicizia, della sete di amore e di libertà. Non mancano argomenti contrastanti come il peso del potere e della religione. I protagonisti si ritrovano spesso in solitudine, in un intreccio di sospetti e tradimenti. Nel cuore dell’opera, una grande scena corale: quella dell’autodafé con il rogo degli eretici.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Don Carlo andrà in onda in diretta dalle 17.45 a cura di Rai Cultura su Rai 1, ma anche su Radio Tre e Raiplay: speciale di Rainews24 alle 17.30. Dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Alla conduzione, su Rai 1, troviamo Milly Carlucci affiancato da Bruno Vespa. Non mancheranno i collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala.