Power Hits Estate 2026: i Pinguini Tattici Nucleari volano in vetta con ‘Sorry Scusa Lo Siento’

C’è un brano che, all’ottava settimana della classifica RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, non accenna minimamente a cedere terreno. Stiamo parlando di Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, che si conferma al numero uno nella chart pubblicata il 26 luglio 2026. Un risultato che non è passato inosservato e che tiene banco tra gli appassionati di musica pop italiana: la band bergamasca si aggiudica la vetta dell’estate radiofonica più seguita del paese, e lo fa con un brano che sembra cucito addosso all’umore collettivo di questa stagione.

La classifica dell’ottava settimana: chi sale, chi tiene, chi sorprende

La chart RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 aggiornata il 26 luglio alle 19:00 — con un update alle 19:23 — fotografa un panorama musicale estivo vivace e ricco di colpi di scena. Ecco i primi quattro posti:

1. Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento

2. Merk & Kremont – PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors)

(feat. Serena Brancale, The Kolors) 3. Angelina Mango ft. Marco Mengoni – Canto d’amore

4. GAIA – Bossa Nostra

Una top four che racconta molto sullo stato della musica pop italiana nel 2026: nomi consolidati che dialogano con voci più giovani, collaborazioni trasversali e una voglia dichiarata di sperimentare con le lingue — come dimostra già il titolo trilingue del brano in testa alla classifica.

‘Sorry Scusa Lo Siento’: il titolo che dice già tutto

Tre modi per chiedere scusa, tre lingue diverse — inglese, italiano, spagnolo — condensate in un unico titolo che è già di per sé un manifesto. Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari è il tipo di brano che riesce a comunicare immediatamente qualcosa prima ancora che il primo accordo risuoni. Il gioco linguistico nel titolo ha acceso il dibattito tra i fan, divisi tra chi lo legge come un omaggio alla musica internazionale e chi vi riconosce la firma ironica e letteraria che da sempre caratterizza la scrittura della band.

Quel che è certo — e confermato dalla classifica ufficiale RTL 102.5 — è che all’ottava settimana del Power Hits Estate 2026 il brano è saldamente in cima. Otto settimane di estate radiofonica sono un arco di tempo significativo: significa che il pezzo ha resistito all’usura tipica del formato estivo, dove i brani bruciano velocemente e la rotazione intensa può logorare anche i tormentoni più solidi.

Il secondo posto che fa discutere: PARTENOPE e la squadra stellare

Alle spalle dei Pinguini Tattici Nucleari si posiziona una collaborazione che, sulla carta, sembrava costruita apposta per dominare l’estate. Merk & Kremont — duo di producer tra i più riconoscibili nel panorama dance italiano e internazionale — hanno puntato su un titolo evocativo come PARTENOPE e su un cast di tutto rispetto: Serena Brancale, voce soul tra le più apprezzate degli ultimi anni, e The Kolors, band che ha saputo reinventarsi più volte restando sempre sulla cresta dell’onda.

Immagine generata con AI

Il risultato è un secondo posto che, in qualsiasi altra estate, sarebbe già un trionfo. Il fatto che PARTENOPE non sia riuscita a scalzare Sorry Scusa Lo Siento dice qualcosa sulla tenuta straordinaria del brano dei Pinguini. Il pubblico radiofonico di RTL 102.5 ha parlato chiaro.

Angelina Mango e Marco Mengoni: ‘Canto d’amore’ al terzo posto

Il terzo gradino del podio appartiene a una delle collaborazioni più attese della stagione: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore. Due voci, due generazioni, due approcci alla canzone d’autore italiana che si incontrano in un brano che il pubblico ha accolto con calore. La presenza di entrambi nella top tre del Power Hits Estate 2026 conferma come la musica italiana sappia ancora costruire ponti tra artisti di diversa estrazione, mantenendo un appeal trasversale per fasce d’età molto diverse.

Angelina Mango, reduce da un percorso che l’ha portata a calcare palchi internazionali, trova in questa collaborazione un ulteriore tassello di una carriera in costante evoluzione. Mengoni, dal canto suo, dimostra ancora una volta di saper scegliere i progetti giusti al momento giusto.

GAIA e ‘Bossa Nostra’: il ritmo che conquista la quarta posizione

Chiude la top four GAIA con Bossa Nostra, un titolo che evoca atmosfere calde e ritmi sudamericani filtrati attraverso la sensibilità pop italiana. La presenza di GAIA in questa classifica non sorprende chi segue la sua traiettoria artistica: la cantautrice ha dimostrato negli ultimi anni una capacità rara di costruire brani che funzionano sia in radio sia dal vivo, con una personalità musicale riconoscibile e difficile da imitare.

Bossa Nostra al quarto posto nella chart RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è un segnale preciso: l’estate italiana ha ancora voglia di musica che sappia guardare oltre i confini nazionali senza perdere la propria identità.

Cosa ci dice questa classifica sull’estate musicale italiana

Guardando la top four nel suo insieme, emerge un quadro interessante. Il Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 premia la varietà: c’è il pop ironico e letterario dei Pinguini Tattici Nucleari, la dance sofisticata di Merk & Kremont, il cantautorato emozionale di Angelina Mango e Marco Mengoni, e il groove internazionale di GAIA. Non un’estate monocolore, insomma, ma una stagione che accende il dibattito e alimenta discussioni tra ascoltatori con gusti molto diversi tra loro.

RTL 102.5 rimane uno dei termometri più affidabili per misurare la temperatura della musica pop italiana in circolazione, e questa ottava settimana di classifica offre una fotografia nitida di chi sta davvero dominando le radio e i cuori del pubblico in questo momento. I Pinguini Tattici Nucleari sono in cima, con tre parole — sorry, scusa, lo siento — che sembrano voler abbracciare tutti. E per ora, almeno in classifica, ci stanno riuscendo alla grande.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.