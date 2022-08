Power Hits Estate 2022 andrà in onda in diretta, questa sera, a partire dalle ore 20.45, su TV8, SkyUno, Radio Zeta, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play e in streaming su NOW. Alla conduzione dell’evento musicale troviamo Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Noi di Soundsblog seguiremo il live a partire dalle 20.45. A seguire tutte le informazioni sugli ospiti, dove vederlo in tv e streaming e chi saranno i vincitori.

Power Hits Estate 2022, cantanti ospiti

Ecco tutti i cantanti che si esibiranno, questa sera, dalle 20.45 circa: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta feat. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

Power Hits Estate 2022, dove vederlo in diretta tv e streaming

La settima edizione della manifestazione canora estiva organizzata da RTL 102.5 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 20.45 su TV8, SkyUno, Radio Zeta, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play e in streaming su NOW. Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging dalle 20.45 circa.

Power Hits Estate 2022, vincitori

Durante la serata, oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2022”, verranno assegnati diversi premi agli artisti, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e SIAE. Ecco i riconoscimenti:

– il premio Fimi al singolo italiano più venduto nel periodo 20 giugno – 26 agosto 2022 (dati gfk)

– il premio RPMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 20 giugno 2022 – 26 agosto 2022

– il premio SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022

– il premio Top Album 2022 all’album più venduto nel periodo agosto 2021 – agosto 2022 (dal 28 agosto 2021 al 26 agosto 2022), (dati gfk)