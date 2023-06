Per Il Pagante è tempo di sparigliare le carte di un percorso lungo 12 anni di successi e guadagnare in maturità e consapevolezza con Poveri Mai, il nuovo singolo in licenza con Believe Artist Services, in radio e in digitale da venerdì 9 giugno e già disponibile in pre-save. Il brano, il primo pubblicato nel nuovo assetto in duo – Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus) – è descritto come un pezzo coinvolgente, ballabile e club friendly, dove la penna di Eddy incontra la produzione di MorganJ, italianissima stella mondiale dell’electro house, che riprendendo sonorità UK ispirate dai top player della scena house internazionale impreziosisce Poveri Mai con il suo trascinante beat.

Il 15 marzo 2022, Federica Napoli ha lasciato la band.

Il Pagante, Poveri mai, Significato canzone

Poveri Mai restituisce in poco meno di 3 minuti uno spaccato inedito della società odierna, cavalcando nuovi trend e giocando con il claim al centro del ritornello per scavare strofa dopo strofa su temi più profondi. Per la prima volta nella narrazione del Pagante, il racconto di luoghi impermeabili alla crisi economica si scontra con la realtà di chi è disposto a ricorrere a qualsiasi escamotage pur di “rimanere su” e generare guadagni senza sforzi. Dalla rete delle truffe online ai sistemi piramidali, passando per le frodi con le criptovalute, il tutto fotografato dallo sguardo sempre dissacrante de Il Pagante.

La canzone è stata presentata in anteprima il 4 giugno al pubblico del Nameless Festival -dove Brancar e Eddy sono stati, con Salmo, gli unici artisti italiani ad essersi esibiti sul main stage, Poveri Mai non mancherà nella setlist de Il Pagante Summer Tour, la nuova avventura live prodotta da Cielo che tra giugno e settembre toccherà i principali festival e club estivi d’Italia e d’Europa, per oltre 50 appuntamenti sulle note dei brani più iconici del duo milanese.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.