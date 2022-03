Il Pagante si esibirà in concerto il 19, 10 e 13 aprile 2022 e quelle date segneranno anche l’addio al gruppo da parte di Federica, componente della band. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante, condiviso poi dai colleghi di lavoro. Federica ha scelto di allegare anche un video nel quale racconta il motivo che l’ha portata a prendere questa decisione: attacchi di panico.

L’artista racconta anche il dolore nel comprendere che proprio nel suo lavoro c’erano motivi di malessere che la provocavano quel malessere che l’ha portata anche ad affidarsi ad una psicoterapeuta. Una scelta difficile, dolorosa, come raccontato da lei stessa ma anche necessaria per stare meglio.

Qui sotto le parole condivise dalla cantante de Il Pagante e il video rivolto ai fan dove si racconta con assoluta sincerità.

Era un peso che tenevo dentro da troppo tempo ed ora è anche vostro.

Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico nel 2019, dando la colpa allo stress, facendo poi esami su esami per trovare una colpa tangibile e invece i miei esami erano perfetti. Ho iniziato a capire che forse il problema era nella mia mente e mi sono affidata ad una psicoterapeuta. Il percorso con un terapista è un percorso tortuoso, dove spesso si cade e spesso ci si sente invincibili per poi ricadere. Si deve toccare il fondo per capire esattamente dov’è il problema. Sapete, io faccio sempre l’esempio di un terremoto, se la casa è instabile non ci costruisco sopra ma la abbatto per costruirla più solida. Ed è quello che ho fatto, ho buttato giù tutti i miei muri, per poi ricostruire la mia stabilità ed ho iniziato ad ammettere a me stessa che il mio lavoro mi creasse malessere. Non è stato semplice accettare la cosa, ve lo assicuro, è stato molto doloroso ma con pazienza ce l’ho fatta. Il 9, il 10 e il 13 aprile mi vedrete per l’ultima volta sul palco con i miei colleghi per festeggiare i 10 anni del Pagante e gli ultimi concerti tutti assieme. Vi aspetto per salutarci come si deve❤️ Fede