Serata speciale stasera, 25 settembre 2022, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica in Sala Santa Cecilia. Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Red Canzian si riuniranno per ricordare il collega scomparso, Stefano D’Orazio, a distanza di due anni dalla sua morte. Sarà un’occasione imperdibile per i fan dei Pooh che potranno assistere a momenti di musica live e ricordi. Nel corso dello spettacolo, prodotto da Friends & Partners e organizzato dall’Associazione Stefano d’Orazio, in collaborazione con Art Voice Accademy, si alterneranno sul palco tanti ospiti d’eccezione che renderanno omaggio all’artista e si potrà assistere alla prima edizione del “Premio Stefano D’Orazio”.

Ci sarà, tra gli ospiti annunciati, anche Fiorello. Infatti, dal palco dei Tim Music Awards all’Arena di Verona, era stata annunciata la presenza dello showman e conduttore come super ospite di “Stefano!”.

Insieme a Fiorello, nel corso della serata, ci sarà anche Danilo Rea, uno dei pianisti jazz più apprezzati. Come svelato, un premio speciale sarà conferito alla categoria “cantanti” e, per la prima volta in assoluto, alla categoria “manager”, ruolo che Stefano D’Orazio svolgeva oltre a quello di artista.

Via Instagram, Roby Facchinetti, volto storico dei Pooh, ha ricordato ai fan l’appuntamento speciale di stasera:

Cari amici,

finalmente ci siamo, l’abbiamo aspettata per tanto tempo questa serata speciale dedicata al nostro caro e indimenticabile Stefano. Sarà un viaggio nei ricordi e non mancheranno momenti emozionanti, ci saranno anche tanti sorrisi, perché Stefano, il suo sorriso non lo spegneva mai.

Vi aspetto questa sera.

Roby.

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la serata speciale dedicata a Stefano D’Orazio, dai parte dei suoi ex colleghi dei Pooh. I prezzi partono da 39 euro per la Galleria 2-3-7 Balaustra Visibilità Ridotta. Si passa poi ai 55 euro della Galleria 4-5-6 Balaustra Visibilità Ridotta fino ai 59 euro della Prima Galleria. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.