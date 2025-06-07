Pooh, perchè Riccardo Fogli lasciò la band: il vero motivo

Perché Riccardo Fogli ha all’improvviso abbandonato i Pooh? Il cantante è entrato nel gruppo nel lontano 1966, al posto di Gilberto Faggioli. La sua permanenza nella band non è però stata molto lunga, ma è durata meno di 10 anni, fino al 1973. C’è da dire che i componenti dei Pooh erano già all’epoca molto uniti e che tra di loro si era creata una bellissima amicizia. La scelta – da parte di Fogli – di lasciare è arrivata dopo la pubblicazione dell’album Alessandra. All’inizio si era detto che il motivo era il fatto che Riccardo non riusciva ad accettare che la voce di Roby Facchinetti fosse privilegiata dal manager rispetto alla sua. Un’indiscrezione – questa – che è stata ben presto smentita.

La verità sull’addio di Riccardo Fogli ai Pooh

Nel corso di un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier, i Pooh hanno ritirato fuori l’argomento e hanno parlato dell’uscita di scena di Fogli dal loro gruppo. La loro è sempre stata una storia lunghissima, che ha visto la partecipazione di diversi componenti che negli anni ha preso un’altra strada. La composizione ufficiale – durata per più di 50 anni – è stata però quella composta da Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e il compianto Stefano D’Orazio. In passato, a far parte di questo progetto, è stato anche Riccardo Fogli che ha ad un certo punto deciso di andare via e di iniziare una carriera da solista.

Una decisione – questa – che è stata all’epoca molto chiacchierata. In quegli anni il cantante era sposato con Viola Valentino, ma si era innamorato perdutamente di Patty Pravo. “Mia moglie lo venne a sapere e mi cacciò di casa“, ha raccontato a Mara Venier, tanto che in quegli anni confidò l’avvenimento ai suoi colleghi. “Sono andato via perché molto amichevolemente, con tanto affetto, un giorno i miei migliori amici mi hanno detto ‘Ricky, questa faccenda si complica, si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene’, e quindi mi è stato detto ‘Che cosa decidi?’“.

Roby Facchinetti ha però parlato di una “goccia che ha fatto traboccare il vaso” e di un concerto al Sistina da cui è partito tutto. In realtà, i cantanti non si sono sbilanciati troppo nel raccontare la verità, ma dopo anni hanno rotto il silenzio su un evento che aveva all’epoca avuto un grande riscontro mediatico.