Play, Ed Sheeran riaccende il technicolor: l’album che apre l’era Stereo

Con “Play” – uscito oggi – Ed Sheeran volta pagina dopo gli anni dei simboli matematici e firma un disco registrato in giro per il mondo e completato a Goa: una tavolozza di suoni tra India e Irlanda, pop globale e intimità da songwriter, con l’obiettivo dichiarato di riportare la gioia al centro.

Quattordici anni dopo “+” e a distanza di pochi mesi dalle riflessioni intime di “-“ e soprattutto dalle sofferenze di “Divide” e dalle sfumature di “Autumn Variations”, Ed Sheeran si ripresenta con un manifesto di leggerezza consapevole. “Volevo solo creare gioia e technicolor, una montagna russa di emozioni che mi riflette come essere umano, partner, padre”, ha spiegato parlando di “Play”, l’ottavo album in studio del suo repertorio.

Ed Sheeran pubblica Play

Una dichiarazione non solo di facciata a uso dei comunicati stampa da copiare e incollare. I tredici brani, nati all’incrocio tra pop immediato e scrittura confidenziale, spostano il baricentro dalla catarsi del dolore a un’energia condivisa, quasi comunitaria.

L’anti-divo per eccellenza, che ama definirsi fuori dal club dei “ragazzi fighi” dell’industria, trasforma l’autoironia in metodo: melodie chiare, ritmi elastici, una produzione brillante ma non invadente, capace di far convivere l’istinto folk e l’ambizione pop senza perdere calore umano.

Un disco nato viaggiando: da Abbey Road alle spiagge di Goa

“Ho registrato questo album in giro per il mondo e l’ho completato a Goa con la mia famiglia”, ha raccontato Sheeran. In India, quattro ville sono diventate studi di registrazione: in una stanza strumenti tradizionali, in un’altra le tracce vocali, altrove sessioni di arrangiamento e programmazione.

L’itinerario creativo finisce dentro il suono: linee melodiche e timbri che guardano alle culture indiana e persiana si intrecciano con il retroterra irlandese così caro al cantante e al suo retaggio familiare, con arpeggi da pub song e progressioni pop che puntano dritto al ritornello.

La presenza di musicisti locali – su tutte la collaborazione con la superstar indiana Arijit Singh in “Sapphire” – aumenta la sensazione di movimento: è un pop che respira il mondo senza imitare cartoline esotiche. La tavolozza passa dal battito minimo delle ballate acustiche a incastri ritmici più moderni, con inserti di strumenti a corda e percussioni che colorano senza mai diventare didascalici.

Numeri, curiosità e prime reazioni

Prima ancora dell’uscita, “Play” si è fatto precedere da una manciata di brani – tra cui “Azizam”, “Old Phone”, “Sapphire” e “A Little More” – capaci di accumulare oltre un miliardo di ascolti complessivi sulle piattaforme. Nel frattempo Ed Sheeran continua a muoversi nella fascia altissima degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, stabilmente sopra i novanta milioni di ascoltatori mensili, mentre il suo catalogo resta un generatore seriale di sing-along dal vivo.

L’annuncio del disco è arrivato insieme a cinque date “intime” a dicembre, un antipasto dell’imminente nuova tournée mondiale negli stadi: un doppio binario che gli permette di alternare il contatto ravvicinato con il pubblico al gigantismo dei grandi show.

Anche la narrativa visiva sceglie il rosa come colore guida – simbolo di tenerezza e rinascita – quasi a sigillare il passaggio dal lutto alla luce.

Cosa cambia con “Play”: l’era Stereo e un reset creativo

Sheeran definisce “Play” “la risposta diretta al periodo più buio: non un oblio del dolore, piuttosto il suo riordino, come riporre un libro sullo scaffale giusto” che si può riprendere quando serve. La novità sta nello sguardo: sperimentazione senza compiacimenti, curiosità per le tradizioni che ha incontrato in viaggio, un ritorno alla gioia come atto deliberato.

È l’inizio della sua cosiddetta era Stereo, un’etichetta che sottintende apertura e profondità di campo, come se il racconto musicale si allargasse ai margini per includere di più: strumenti, accenti, storie, voci. “Con la chitarra puoi fare tutto”, ripete: qui la usa per tenere insieme culture diverse e la sua identità di autore pop, facendo sembrare semplice ciò che semplice non è.

Se la matematica dei record, anche con le sue divisioni, resta sullo sfondo, “Play” mette al centro l’idea che un grande disco pop possa far ballare e, allo stesso tempo, restituire senso alle giornate. È il suono di una ripartenza, in technicolor.