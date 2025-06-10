Ed Sheeran, con il nuovo brano ‘Sapphire’, il cantautore britannico cambia registro. Il nuovo volto dell’artista

Il cantautore britannico Ed Sheeran è tornato a emozionare i fan con un nuovo brano dal titolo Sapphire, terzo singolo tratto dal suo attesissimo album Play, in uscita il 12 settembre. Il brano, annunciato ufficialmente con un pot Instagram, accompagnato da un video girato in India, rappresenta (come lui stesso ha dichiarato) la canzone che ha dato forma a tutto il disco.

Sapphire segna dunque un momento cruciale nella nuova era artistica di Ed Sheeran che si prepara a presentarlo dal vivo anche in Italia. L’unica tappa nazionale del tour sarà sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Il nuvoo progetto

In questo nuovo progetto, il musicista di Halifax esplora sonorità inedite e si apre all’influenza delle culture orientali. “Sapphire è stata la prima canzone che ho finito per Play e che mi ha fatto capire dove stava andando l’album. È per questo che ho terminato le registrazioni a Goa, circondato da alcuni dei migliori musicisti indiani. È stato un processo creativo incredibile,” ha dichiarato il cantante.

“Questa è la versione dell’album della canzone, ed è il mio brano preferito”. Il videoclip ufficiale, firmato a due mani da Liam Pethick e Nic Minns, è un vero omaggio all’India. Un mosaico visivo che mostra la ricchezza culturale e paesaggistica del Paese, dove Sheeran ha recentemente concluso una serie di date del suo Mathematics Tour.

A rendere ancora più speciale Sapphire sarà anche la pubblicazione di una versione in lingua punjabi, in collaborazione con la popstar indiana Arijit Singh, prevista nelle prossime settimane.

Il percorso di Ed Sgeeran

Con Sapphire, Sheeran consolida il percorso iniziato ad aprile con il brano Azizam, che ha segnato l’inizio del ciclo Play, una serie di album ispirati ai tasti degli stereo: Play, Pause, Rewind, Fast Forward e Stop. Un concept che lo stesso artista ha descritto con entusiasmo durante una recente intervista al Jimmy Fallon Show spiegando come già a 18 anni avesse immaginato una discografia strutturata in dieci album, dopo il successo mondiale dei suoi dischi intitolati con simboli matematici.

Il secondo singolo del nuovo corso, Old Phone, ha rivelato un lato intimo e nostalgico dell’artista. Scritto durante una notte insonne in India e registrato poche ore dopo, il brano è nato dal ritrovamento di un vecchio cellulare diventato spunto per una riflessione profonda su dolore e perdita.

Prodotto da Ilya Salmanzadeh, nome già noto per i suoi lavori con Ariana Grande Charli XCX, Play promette sonorità fresce e influenze mediorientali, mescolate con elementi della musica folk irlandese. Un connubio affascinante che dimostra ancora una volta la capacità di Sheeran di reinventarsi rimanendo fedele alla sua sensibilità musicale.