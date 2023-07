I Placebo si esibiranno stasera, 13 luglio 2023, a Lucca, con una nuova tappa italiana del loro tour. Ecco le prossime date in programma nel nostro Paese:

14 luglio: Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

16 luglio: Matera – Sonic Park Matera

18 luglio: Piazzola Sul Brenta – Anfiteatro Camerini

Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del concerto della band per il “Lucca Summer Festival” e sui biglietti ancora disponibili.

Placebo, Lucca, concerto 13 luglio 2023, scaletta concerto

Il concerto dei Placebo inizierà alle 21.30. A seguire la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione dei brani:

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Sad White Reggae

Too Many Friends

Went Missing

Try Better Next Time

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Shout (Tears for Fears cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Placebo, Lucca, concerto 13 luglio 2023, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Placebo a Lucca, in programma giovedì 13 luglio 2023. Si parte dai 51,75 per il Posto in piedi, passando ai 69 euro del Settore Pit Area, Posto in piedi fino alla Tribuna Numerata al prezzo di 100.05. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).