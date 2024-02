Quando Pino D’Angiò svenne a Sanremo

Pino D’Angiò è nella memoria di chi ha seguito i Festival di Sanremo negli anni ’80. Tra memoria e leggenda, si tramanda ai posteri uno dei momenti più ‘particolari’ – a dir poco – della storia del Festival: c’entrano Pino D’Angiò, un’eliminazione e uno svenimento.

Lo svenimento di Pino D’Angiò ad Aspettando Sanremo 1989

Si fa fatica oggi a trovare documenti originali dell’epoca, ma ci sono le ‘testimonianze’ e i racconti a tramandarlo. Correva l’anno 1989 e l’allora organizzatore del Festival di Sanremo, Adriano Aragozzini, organizzò una sorta di torneo di qualificazione per Emergenti che aveva come ‘premio’ la partecipazione al Festival nella sezione omonima. Una sorta di Sanremo Giovani dell’epoca con 28 aspiranti concorrenti e 8 ammessi: la sezione fu vinta da Paola Turci con Bambini, mentre al terzo posto si piazzò Aleandro Baldi con E sia così. Tra i 32 partecipanti c’era anche un recalcitrante Pino D’Angiò, già reduce dal successo di Ma quale idea e poco incline all’idea di partecipare al Festival. Lo fece per l’insistenza di Aragozzini, come ha raccontato più volte.

Durante l’esibizione del brano con cui era in gara, però, Pino D’Angiò svenne in diretta tv: la selezione di Aspettando Sanremo 1989 era condotta da Claudio Lippi, che si trovò a gestire la situazione imprevista non senza difficoltà. Il momento divenne immediatamente ‘virale’, per usare un termine contemporaneo: Pino D’Angiò a Sanremo è diventato ‘sinonimo’ di svenimento, nonostante questo non sia mai avvenuto all’Ariston ma al Casinò. Un evento che si è impresso nell’immaginario collettivo e di cui, anni dopo, D’Angiò svelò i retroscena:

“Io non volevo andarci a Sanremo, il mio personaggio strafottente non era adatto al festival, fu l’organizzatore, Adriano Aragozzini, ad insistere. Solo che quando mi disse che alla finale non sarei passato, non potendo ritirarmi pensai di organizzare quella messinscena. Prima però chiamai mia madre: qualsiasi cosa accada in tv sappi che non è vera”

ha raccontato qualche anno fa al Corriere del Mezzogiorno. Insomma, fu tutta una messainscena per ‘ritirarsi’ dal Festival. Il finto svenimento di D’Angiò a Sanremo fu però svelato già una prima volta nel corso di una Domenica In 2014 in occasione di un ‘confronto’ diretto tra Lippi e D’Angiò, entrambi ospiti: oltre essere stato tra i primi ‘rapper’ d’Italia, D’Amgiò è stato anche un ottimo attore (e promotore di se stesso).