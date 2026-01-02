Pink operata al collo a Capodanno: come sta la Superstar

La cantante ha trascorso la notte di San Silvestro in ospedale per un intervento di discectomia cervicale, mentre la famiglia è rimasta in montagna a dedicarsi allo snowboard. Un 2025 difficile tra infezioni e problemi di salute, ma la popstar guarda avanti con ottimismo.

“Il rock’n’roll è uno sport di contatto”. Con questa frase ironica ma significativa, Pink ha annunciato sui social di aver trascorso il Capodanno 2026 in ospedale, sottoponendosi a un delicato intervento chirurgico al collo. La cantante 46enne, all’anagrafe Alecia Beth Moore-Hart, ha condiviso su Instagram una foto dal letto d’ospedale con una vistosa medicazione sulla gola, svelando di essere stata operata per la sostituzione di due dischi cervicali.

L’intervento e le acrobazie aeree

Pink si sarebbe sottoposta a una sostituzione di due dischi cervicali, un’operazione che viene tipicamente eseguita attraverso la parte anteriore del collo – esattamente dove è visibile la medicazione nella foto pubblicata dalla cantante. Un intervento probabilmente necessario dopo anni di performance estremamente acrobatiche ma anche molto rischiose. La star di So What e What About Us è infatti celebre per le sue esibizioni spettacolari che includono acrobazie aeree su cavi sospesi, capriole, voli sulla folla e numeri degni di uno stuntman.

Un matrimonio ‘estremo’

Appassionatissima di tutto ciò che è acrobazia e sport estremo, Pink ha subito alcuni infortuni piuttosto seri nel corso degli anni tra snowboard, surf, parapendio e volo libero. I suoi concerti sono una vera scommessa: estremo anche il suo amore con il pilota di motocross americano Carey Hart conosciuto sul set di Charlie’s Angels. I due si sono amati, lasciati e ritrovati: e dalla nascita dei loro due splendidi figli sono inseparabili…. “Ma stavolta non li ho voluti con me” – ha detto Pink.

Figli e marito hanno festeggiato il Capodanno in montagna mentre lei veniva ricoverata. Un modo determinatissimo per chiudere, quasi esorcizzare, un 2025 particolarmente sfortunato: “Mi lascio alle spalle tutto il mio dolore nel 2025. Questo anno è stato un disastro per tutti noi – ha scritto Pink nel lungo post che accompagna la foto riferendosi ai problemi di salute suoi e dei figli – ma concludo l’anno prestando attenzione al mio corpo e sistemandolo. Forse non sarà un lifting sofisticato, ma sto ricevendo due nuovi dischi luccicanti nel collo. Una nuova cicatrice, un nuovo promemoria del fatto che apprezzo questo mezzo che ho e lo uso al massimo delle sue possibilità”.

La famiglia in vacanza

Mentre Pink affrontava l’operazione nella notte di San Silvestro, il marito Carey Hart e i figli Willow Sage (14 anni) e Jameson Moon (8 anni) si trovavano felicemente sugli sci: “Mentre sono qui seduta da sola a Capodanno in una stanza d’ospedale e la mia famiglia fa snowboard felicemente, so che il 2026 sarà migliore anche per questa scelta che ho fatto”, ha spiegato la cantante, dimostrando ancora una volta la sua forza d’animo.

Il 2025 è stato un anno particolarmente complicato dal punto di vista sanitario per Pink. A settembre aveva rivelato di aver contratto un’infezione da Escherichia coli durante una vacanza in famiglia, un problema che l’aveva costretta a sospendere alcuni impegni.

Andando ancora più indietro, nel 2023 aveva dovuto interrompere temporaneamente il suo Summer Carnival Tour a causa di un’infezione respiratoria. Non è stata l’unica della famiglia a finire in ospedale: nella primavera del 2025 anche il marito Carey Hart aveva subito un intervento d’urgenza dopo un brutto incidente in moto che gli aveva lacerato l’intestino tenue dal colon, richiedendo 20 punti metallici al torace.

Tour in Messico ad aprile

Nonostante l’intervento, Pink ha rassicurato i fan. La cantante dovrebbe tornare sul palco ad aprile in Messico per le nuove date del Carnival Tour: “Scelgo la gioia e mi lascio alle spalle il dolore. Rivendicherò la mia natura selvaggia e continuerò a cercare la luce, anche mentre sperimento l’oscurità”. Al momento le date sono solo due: ma stando ai si dice Pink sarebbe al lavoro su nuovo materiale per poi dare vita a un nuovo tour mondiale.