Pink Friday 2 è il quinto disco di Nicki Minaj, pubblicato l’8 dicembre 2023 da Young Money Entertainment e Republic Records. Si tratta di un sequel dell’album di debutto della rapper, Pink Friday (2010). Il progetto esce a distanza di oltre cinque anni dall’uscita di Queen (2018). Numerose le collaborazioni presenti nel disco: J. Cole, Lil Wayne, Tate Kobang, Drake, Lourdiz, Lil Uzi Vert, Future, Tasha Cobbs Leonard, 50 Cent, Monica e Keyshia Cole. Ecco le recensioni del disco a quasi un mese dalla pubblicazione.

Pink Friday 2, le recensioni dell’album di Nicki Minaj

Slant Magazine: Nonostante alcuni momenti orecchiabili, non c’è quasi nulla in Pink Friday 2 che lo distingua dall’attuale elenco di musica pop e rap. A differenza del suo predecessore, l’album non lascia chissà quale impressione e certamente non rimodellerà il panorama hip-hop.

The Indipendent (Uk): Pink Friday 2 mostra lampi della genialità inventiva che ha reso Nicki una superstar così innegabile, ma come tanti sequel, per lo più ti fa semplicemente desiderare di ascoltare l’originale.

MusicOMH.Com: Pink Friday 2 è davvero un disco di successo, la sua versione di 32 minuti non sembra più coerente della versione di 70 minuti rilasciata in streaming. Ma se le migliori canzoni sostengono la sua eredità, molto probabilmente Nicki Minaj la vedrà come una missione compiuta.

AllMusic: Allo stato attuale, Pink Friday 2 è un’altra raccolta di canzoni di Nicki Minaj, la maggior parte delle quali esilaranti e divertenti, ma alcune dimenticabili o posizionate in modo imbarazzante.

Pitchfork: Le intenzioni dell’album sono confuse dalla sua produzione frammentata, che suona meno come un’innovazione di genere e più come un stratagemma insidioso per insinuarsi nel maggior numero possibile di fessure su TikTok.

Rolling Stone: Pink Friday 2 è un album lungo e diventerà ancora più lungo. …. Riesce anche a rimanere fedele alla sua essenza dai colori vivaci.

PopMatters: il lavoro più disciplinato e avventuroso di Nicki fino ad oggi, uno che sicuramente consoliderà la sua posizione in un campo di rapper donne in costante espansione.

HipHopDX: Con questo sequel, Minaj passa da innovatrice ad adattatrice, producendo una raffinata raccolta di canzoni che si attengono alle tendenze rap più in voga in questo momento, non del tutto all’altezza delle aspettative dell’originale, ma offrendo comunque ai suoi fan un solido corpus di lavoro. che afferma la sua eredità.

NME: ‘Pink Friday 2’ sembra un consolidamento e un perfezionamento di tutto ciò che Minaj può fare, incluso l’abbandono dei riferimenti alla cultura pop a cui nessun altro artista penserebbe di fare.

Quanto ha venduto Pink Friday 2 di Nicki Minaj? L’album in classifica

Negli Stati Uniti, Pink Friday 2 ha ottenuto 90,8 milioni di stream nei suoi primi tre giorni, con i brani dell’album “Everybody” con Lil Uzi Vert e “Are You Gone Già” che avevano già guadagnato terreno. L’album ha debuttato al numero uno della Billboard 200, diventando il terzo album disco in vetta della Minaj nel paese dopo Pink Friday (2010) e Pink Friday: Roman Reloaded (2012). Nella seconda settimana è scesa in seconda posizione.

È diventata anche la prima artista rap donna con un album numero 1 in due decenni (2010 e 2020) ed è il suo settimo disco nella top ten.

Al momento della sua uscita, 14 canzoni dell’album hanno debuttato nella Billboard Hot 100, di cui due sono entrate nella top 40: “Everybody” con Lil Uzi Vert e “Needle” con Drake.

Ecco le classifiche di Pink Friday 2 negli altri Paesi, con la posizione più alta raggiunta ad oggi:

Italia: 61

Francia: 20

Belgio: 13

Nuova Zelanda: 3

Spagna: 42

Svizzera: 6

Germania: 41

Uk: 3

Svezia: 32

Canada: 2

Lituania: 42