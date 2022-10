I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno a San Siro. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da un post Instagram della band, con un anagramma, ma la conferma -con la data ufficiale- è stata confermata questa mattina. Per la band, il riconoscimento assoluto, dopo i grandi successi conquistati negli ultimi anni, dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo con “Ringo Starr”, che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Appuntamento l’11 luglio 2023.

I Pinguini Tattici Nucleari sono reduci da un tour completamente sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato Platino dalla SIAE per le oltre 300.000 presenze. E il celebre prato dello stadio di San Siro è il luogo perfetto per consacrare il percorso dei Pinguini Tattici Nucleari non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza. Una squadra capitanata da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, che è passata dai lunghi viaggi “in un Ducato con le chitarre in mano”, come recita il testo di Dentista Croazia, a conquistare uno spazio che oggi sembra enorme, all’ombra delle alte luci dello stadio di una città, Milano, che gli ha già dato tanto ma che è pronta ad amarli e ad accoglierli ancora.

Nell’estate 2022, i Pinguini Tattici Nucleari hanno rilasciato un pezzo che è diventato immediatamente un tormentone, Giovani Wannabe (certificata Triplo Platino), e recentemente ha rilasciato Ricordi – brano uscito alle porte dell’autunno che si è rivelato fin da subito l’ennesimo, nuovo successo.

Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, concerto 11 luglio 2023, Biglietti, Prezzi, prevendite

Le prevendite per il concerto – evento allo Stadio Meazza di San Siro sono aperte da ora sul circuito TicketOne e Ticketmaster.

Tutte le info su magellanoconcerti.it.

Ecco i prezzi dei biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a San Siro. Si parte dai 48 euro del Terzo Anello Rosso Numerato, salendo a 54 euro (II anello blu e verde numerato) fino ai 75 euro del I Anello Rosso numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.