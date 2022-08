Dentista Croazia è il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito venerdì 19 agosto 2022. Mentre il loro ultimo singolo, Giovani Wannabe, continua a salire nei piani alti delle classifiche ed è diventato ufficialmente una delle hit di questa estate, il gruppo ha deciso di rilasciare un pezzo in regalo ai fan e con un significato molto personale. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo.

Dentista Croazia, Ascolta la Canzone

Qui sotto potete ascoltare “Dentista Croazia” in streaming:

Pinguini Tattici Nucleari, Dentista Croazia, Significato Canzone

“Non metto più magliette di gruppi rock,

Ho fatto strada sì, ma con l’autostop.

Dentista Croazia è fuori ovunque. Il link è in bio. Che ne pensate? C’è un po’ del nostro passato e un po’ del nostro futuro dentro. Ci sentiamo presto che abbiamo altre cose da dirvi ❤️🚐🇭🇷”

Ecco l’annuncio, condiviso su Instagram, dai Pinguini Tattici Nucleari. Il brano parla proprio del furgone con cui hanno iniziato i primi live e grazie al quale hanno inseguito i loro sogni. Aveva la scritta “Dentista Croazia” perché, ‘ufficialmente’, era destinato ad accompagnare le persone in Croazia per le cure ai denti. E il pezzo viaggia nei ricordi di quel periodo, tra momenti difficili, scherni da parte di altre persone ma con la fame di costruirsi un percorso solido e credibile nel mondo della musica. Missione riuscita. La conferma più recente con la hit “Giovani wannabe“.

Pinguini Tattici Nucleari, Dentista Croazia, Testo Canzone

Cosa diremo ai figli che non avremo mai,

di quelle notti insonni?

Nere pece come mani di benzinai

in cui ci sentivamo i Rolling Stones

schiacciati in un Ducato con le chitarre in mano

in Autogrill a ripassare bene i set

e spendere in Camogli cento euro di cachet.

Si respirava un’aria strana dentro i motel

come un eterno arrivo

le macchie di sogni sui letti van via con lo Chanteclair

nessuna luce a San Siro.

E noi, figli di un dio che è agnostico,

ma crede nell’oroscopo,

e quando muori non ti dice “Dove vai?”

ti chiede solamente “Come è andato il live?”

Non metto più magliette di gruppi rock,

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop,

a ventisette puoi morire,

oppure diventare un po’ più pop.

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma-Milano in quattro ore

ci vuole tanto, tanto cuore.

Sulla portiera c’era scritto “Dentista Croazia”

era una figuraccia, ma costava poco.

In settimana portava gli anziani a Zagabria

per dei denti perfetti ed un sorriso low cost

Ci ridevano dietro le spalle,

ed è così che sono diventate larghe

aspettando qualche cosa che non arrivava mai,

Impossibile, come on five

Non metto più magliette di gruppi rock

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop

a ventisette puoi morire

oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma-Milano in quattro ore

ci vuole tanto, tanto cuore.

E c’è un destino che si chiama destinazione,

ma non ci arrivi mai

se provi andar di corsa.

Non so a che stadio siamo dell’evoluzione,

però forse in questa stessa frase trovo la risposta.

Ed ora Dentista Croazia, che fine avrai fatto?

“Luci a San Siro” adesso te la canta qualcun altro

Mi hai insegnato che si vive solo di momenti

e che qualsiasi cosa passa se stringiamo i denti

Non metto più magliette di gruppi rock

ho fatto strada, sì, ma con l’autostop

a ventisette puoi morire

oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono,

si scelgono e poi si sciolgono,

ma noi siam fermi a quella notte

di un agosto magico.

Roma Milano in quattro ore

ci vuole tanto, tanto, cuore