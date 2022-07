Nuova data sold out per i Pinguini Tattici Nucleari che, domenica 31 luglio 2022, si esibiranno a Matera (Cava del Sole Arena) per una nuova tappa del loro “Dove eravamo rimasti tour”. La band continua a collezionare live con biglietti esauriti e sono tra i protagonisti di questa estate di concerti e di hit, visto il grande responso ottenuto anche dal loro ultimo singolo rilasciato, “Giovani Wannabe” tra i pezzi più ascoltati e venduti delle ultime settimane. Dopo lo stop di due anni legati al Covid-19, prima della data zero a Conegliano, il leader del gruppo aveva condiviso la grande emozione di poter tornare -finalmente- a cantare dal vivo:

Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena

Qui sotto tutte le informazioni e le anticipazioni sul concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Matera di domenica 31 luglio 2022. Sono loro i protagonisti della penultima tappa del Sonic Park Festival che si chiuderà, il prossimo 3 agosto, con Blanco.

Pinguini Tattici Nucleari, Matera, 31 luglio 2022, Biglietti

Come anticipato, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Matera, di domenica 31 luglio 2022, è sold out. Clicca qui per tutte le informazioni.

Pinguini Tattici Nucleari, Matera, 31 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco tutti brani che saranno interpretati dalla band durante il concerto di stasera a Matera:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco