Nuova data e nuovo successo per i Pinguini Tattici Nucleari, attesi sabato 15 luglio 2023 a Firenze, allo Stadio Artemio Franchi. La band, dopo l’esordio a Mestre, ha ottenuto altri due sold out a San Siro, confermato il loro assoluto riscontro e affetto da parte del pubblico. Nei live, il gruppo ripropone i loro successi più noti fino all’ultimo singolo, “Rubami la notte” e alle tracce presenti nel vendutissimo disco “Fake News”. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, Firenze, la scaletta del concerto e orario

Ecco la scaletta delle canzoni eseguite dai Pinguini Tattici Nucleari durante il loro tour 2023 negli Stadi. A seguire l’ordine dei brani interpretati da Riccardo Zanotti e suonati dalla band.

Il concerto inizierà alle 21. L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle 15,30 per i possessori di biglietti Prato e Prato Gold, dalle 18 per gli altri settori.

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Firenze, biglietti del concerto

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare allo Stadio Artemio Franchi a Firenze

Come riportato anche da Ticketone, ecco come arrivare allo Stadio comunale Artemio Franchi a Firenze:

Con autobus: Dal centro di Firenze (stazione Santa Maria Novella o Piazza San Marco) – Linee 7, 17 o 20 (nei giorni delle gare sono attivate corse supplementari)

In treno: La fermata più vicina è quella di Firenze Campo di Marte (400 metri dallo stadio): all’uscita della stazione percorrere Largo Gennarelli fino al semaforo. Per chi arriva alla fermata di Firenze Santa Maria Novella, prendere un treno che si dirige verso la stazione Campo di Marte.

In auto: Per chi percorre l’autostrada A1 Milano-Napoli, uscire all’uscita Firenze Sud. Percorrere l’intero viadotto di Varlungo Marco Polo, quindi seguire le indicazioni “STADIO” presenti agli incroci. Distanza dall’uscita dell’autostrada: 4.6 km.

Le persone diversamente abili avranno accesso dal varco P2 e P18 (lato Tribuna) e P11(lato Maratona).

Ecco tutte le informazioni relative al parcheggio:

La zona intorno allo stadio di fatto non ha parcheggi di pertinenza.

Se venite in macchina è consigliabile non entrare in quest’area. Parcheggiate nelle strutture indicate in pianta ed utilizzate le due passerelle pedonali se vi trovate dalla parte opposta della ferrovia rispetto allo Stadio.

Il parcheggio dedicato al concerto è quello in VIA DELLA CHIMERA davanti alla Stazione di Rovezzano

Dal parcheggio sarà possibile usufruire di numerosi treni in percorrenza che fermeranno alla Stazione di Campo di Marte e da lì lo Stadio è raggiungibile in pochi minuti a piedi. Costo del parcheggio: 2 euro per tutta la giornata.

A fine concerto dalla STAZIONE CAMPO DI MARTE il treno speciale con direzione Arezzo fermerà alla STAZIONE DI ROVEZZANO per tornare al parcheggio.

Gli altri parcheggi vicini allo stadio sono: PIAZZA ALBERTI – PIAZZA BECCARIA – S.AMBROGIO.

Da lì è possibile raggiungere a piedi lo stadio nel giro di un quarto d’ora, massimo venti minuti. Dagli altri (Parterre, Fortezza, Stazione, Porta a Prato) si può arrivare combinando lo spostamento con i mezzi pubblici. E’ possibile usare Telepass di Società Autostrade per accedere a Firenze Parcheggi.