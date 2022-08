Dopo la data sold out di lunedì 8 agosto all’Arena di Verona, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno questa sera, 11 agosto, a Baia Domizia, all’Arena dei Pini, con una nuova tappa del loro “Dove eravamo rimasti tour”. La band sta vivendo un momento d’oro sia a livello di risposta per i loro concerti sia per quanto riguarda le vendite e l’ascolto in streaming del loro ultimo singolo, “Giovani Wannabe”, da settimane ai piani alti della classifica Fimi dei brani più venduti in Italia. Un doppio risultato che sottolinea come la band, in questi anni, nonostante lo stop dei live per la pandemia di Covid-19, si sia conquistata un posto sempre più importante e una fanbase decisamente solida nel panorama musicale.

Ecco le parole del gruppo dopo la data di lunedì scorso all’Arena di Verona, con un messaggio condiviso via Instagram:

Fare qualcosa di incredibile come l’Arena di Verona ti fa venire voglia di gettarti in mezzo al pubblico per verificare non siano tutti ologrammi messi lì da qualcuno, ma gente vera che è lì per te. Una serata epocale. Grazie #amoremio 🙏 🐧

Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sul concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Baia Domizia (Caserta), in programma giovedì 11 agosto 2022, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Pinguini Tattici Nucleari, Baia Domizia, 11 agosto 2022, Biglietti

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Baia Domizia (Caserta) è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, Baia Domizia, 11 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto a Baia Domizia, in programma giovedì 11 agosto 2022. Il live inizierà alle 21.30

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Baia Domizia, Pullman

Ecco le informazioni, come riportate dal sito, per raggiungere il luogo del concerto con i mezzi:

