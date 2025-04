Piero Pelù torna in viaggio: un Giubileo rock tra impegno e memoria

Il ritorno in tour di Piero Pelù con un live – otto date ora e altre tre in autunno – che raccoglie il meglio del suo repertorio tra album solisti e la lunga esperienza con i Litfiba…

Dopo mesi di silenzio forzato, che lo avevano costretto a rinviare il suo tour di Deserti, Piero Pelù torna sul palco Il Ritorno del Diablo Tour 2025, partito lunedì sera dai Magazzini Generali di Milano.

La prima di otto date in piccoli club, tutte praticamente esaurite, che diventano l’occasione per un evento celebrativo destinato a festeggiare il meglio del suo repertorio personale e quello dei Litfiba.

Venti canzoni, due ore, che restituiscono alla scena italiana un performer che si conferma nella sua passionale credibilità e che probabilmente smanierebbe per avere più spazio, più date, più pubblico. E invece Piero riparte dalla base. Club piccoli, imballati all’inverosimile che servono a un rodaggio necessario.

Piero Pelù torna in tour

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Pelù. Un brutto incidente di palco, una paurosa scarica audio nei suoi monitor, lo ha lasciato svenuto durante una prova. E da quel momento le sue orecchie non hanno più smesso di fischiare. Un fastidiosissimo acufene con il quale il cantante è stato costretto a scendere a patti in una lenta rieducazione che lo ha costretto a marcare visita per diversi mesi. Giusta quindi la logica di andare per gradi anche se di fronte al suo pubblico di ragazzacci Pelù non si risparmia per niente.

I Bandidos e Aiazzi

Sul palco, accanto a Pelù, ci sono i Bandidos e dunque Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e il bassista Max Gelsi oltre allo storico tastierista dei Litfiba, Antonio Aiazzi. Ad aprire la serata i fiorentini Spleen.

Pelù presenta il suo biglietto da visita a cominciare dalla t-shirt: uno zio Sam ridotto a teschio con la scritta I Want You. Pelù riporta in scena insieme alle sue canzoni anche gli slogan di una vita: “Contro il fottuto riarmo” tanto per cominciare, tornando anche su patriarcato e libertà. I brani sono una narrazione estremamente intelligente e agile: anche se l’apertura, affidata al

Lo Spettacolo seguita da due superclassici del primo periodo Litfiba come Eroi nel vento e La preda conquistando immediatamente un pubblico che lo abbraccia con generosità.

Venti canzoni e due ore di concerto

Alcune concessioni alla storia personale, a cominciare da Io ci sarò il suo primo singolo da solista poi Il volo dedicata a chi non c’è più. I picchi politici si concentrano su Istanbul, No frontiere e Bomba Boomerang con l’artista che si augura che… “Ogni violenza sia il boomerang destinato a tornare al mittente”. Non possono mancare i grandi classici: a cominciare da El Diablo con il pubblico che si inginocchia per ricevere una benedizione.

I bis includono Lulù e Marlene, Proibito e Gioconda. Si chiude con Tziganata, altro classico da Desparecido che quest’anno festeggia 40 anni, che Pelù canta scavalcando le transenne e cavalcando la folla. La sua gente lo abbraccia in attesa di ritrovarlo in spazi più ampi.

Il tour di Piero Pelù

23 aprile PADOVA HALL

29 aprile ROMA LARGO VENUE

02 maggio NAPOLI CASA DELLA MUSICA

04 maggio MODUGNO (BA) DEMODE’ CLUB

08 maggio TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

11 maggio BOLOGNA ESTRAGON CLUB

16 maggio FIRENZE VIPER THEATRE

6 ottobre MILANO MAGAZZINI GENERALI

10 ottobre FIRENZE VIPER THEATRE

12 ottobre 2025 ROMA LARGO VENUE

La scaletta

Lo spettacolo

Eroi nel vento

La preda

Novichok

Io ci sarò

Maledetto cuore

Il volo

Istanbul

No frontiere

Spirito

Lacio drom (Buon viaggio)

Canto

Bomba boomerang

Gigante

Toro loco

El Diablo

BIS

Lulù e Marlene

Proibito

Gioconda

Tziganata