Piero Pelù, avete mai visto la splendida moglie? Ecco chi è

Piero Pelù è felicemente sposato con Gianna Fratta. Dopo anni di relazione, i due hanno infatti pronunciato il sì a Firenze e sono oggi più felici che mai. Ad unirli è la passione per la musica, che è servito ad entrambi per iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Il cantante ha fatto il grande passo nel 2019.

Chi è la moglie di Piero Pelù

Nata nel 1973, la donna che ha conquistato il cuore di Pelù si chiama appunto Gianna Fratta. Lei è direttrice d’orchestra e pianista, e ha sempre definito la musica come la sua salvezza. Il primo approccio al mondo delle note è avvenuta quando era molto piccola, età in cui ha iniziato a studiare pianoforte e composizione. Dopodiché si è iscritta all’istituto superiore di Musica Corale e Direzione di Coro. Alle spalle ha una carriera lunghissima, che le ha permesso di collezionare un’esperienza dopo l’altra. Ad esempio, ha diretto titoli come Rigoletto di Giuseppe Verdi, Cavalleria rusticana, Aida e Turandot nei teatri più grandi nazionali e internazionali. Negli anni ha anche conseguito una laurea in Giurisprudenza.

Dopodiché è arrivata la decisione di diventare direttrice d’orchestra. “Avevo 8 – 9 anni quando il mio maestro di pianoforte ci portò a un concerto in cui era con l’orchestra” – ha dichiarato lei nel corso di un’intervista – “Rimasi affascinata da quell’armonia di suoni, sembrava un mondo magico, e a papà e mamma indicai il direttore dicendo: che bello stare al centro dei suoni come quel signore!“. Lei e Piero Pelù sono stati da sempre definiti “il diavolo e l’acqua santa“, anche perché Gianna ha un carattere molto tranquillo. Il cantante si era sempre detto contrario al matrimonio, nonostante avesse avuto figli con altre donne e fosse anche diventato nonno. L’amore che prova per la donna gli ha però fatto cambiare idea, e per questo nel 2019 entrambi hanno pronunciato il fatidico sì.

La loro storia d’amore

I due si sono incontrati in Calabria, in casa di un amico nell’estate del 2016, e da quel momento non si sono più lasciati. “Io odio stare ferma e prendere il sole, così coinvolsi Piero in sfide a ping pong, bocce e passeggiate estenuanti” – ha raccontato lei. Gianna ha più volte svelato di amare la sua innocenza e bontà d’animo, e di essersi allo stesso tempo persa nel suo mondo. I due sono sempre più innamorati e, nel corso degli anni, hanno dimostrato più volte che con il loro possono sconfiggere ogni cosa.