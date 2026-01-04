Piero Pelù annuncia la separazione da Gianna Fratta: “Non sopporto il gossip, la nostra storia è finita”

Il rocker fiorentino Piero Pelù, leader e fondatore dei Litfiba, comunica sui social la fine del matrimonio con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta dopo sei anni insieme

“Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà). Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone; quindi, figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto, vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita”.

Piero Pelù si separa da Gianna Fratta

Con queste parole Piero Pelù, leader dei Litfiba che compirà 64 anni a febbraio, ha scelto di comunicare personalmente la separazione dalla moglie per evitare speculazioni e gossip sulla sua vita privata. Il cantante fiorentino ha voluto essere diretto e trasparente, anticipando possibili speculazioni mediatiche su una relazione che era sempre rimasta lontana dai riflettori.

Il matrimonio a Palazzo Vecchio

La coppia si era sposata nel settembre 2019 nelle sale di Palazzo Vecchio a Firenze, con rito civile celebrato dall’allora sindaco Dario Nardella. La relazione tra Pelù e Fratta era iniziata nel 2016, ma era stata resa pubblica soltanto due anni dopo, nel 2018, quando i due avevano fatto la loro prima apparizione insieme alla Mille Miglia.

Una separazione rispettosa

“Abbiamo passato anni molto belli insieme ma ora le nostre strade si sono separate – ha spiegato il rocker – la vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima”.

Pelù ha concluso il suo annuncio con una riflessione più ampia: “In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa. Grazie a tutti e a tutte”.

La famiglia Pelù

Il cofondatore dei Litfiba è padre di tre figlie avute da due donne diverse: dalla prima compagna, l’attrice Rosella Testa, ha avuto Greta nel 1990 e Linda nel 1995, mentre da Antonella Bundu è nata Zoe nel 2004.

La separazione con Gianna Fratta si chiude nel massimo rispetto reciproco, come sottolineato più volte dal cantante, che ha scelto la strada della trasparenza per evitare che la propria vita privata diventasse oggetto di speculazioni mediatiche.

I Litfiba tornano live nel 2026

Sul fronte professionale, il 2026 si prospetta come un anno importante per Piero Pelù e i Litfiba. La storica band fiorentina, che sembrava aver chiuso definitivamente dopo l’addio di Ghigo Renzulli, è pronta a tornare sui palchi italiani con una formazione storica e una serie di concerti che celebreranno oltre quarant’anni di carriera.

Il ritorno live rappresenta un momento significativo per i fan che hanno seguito la band già dai tempi di Desaparecido fino ai successi più recenti. Dopo anni di attività solista di Pelù, che ha continuato a portare avanti il repertorio dei Litfiba anche nei suoi concerti da solo e poi con gli ultimi show del gruppo di tre anni fa, inizialmente fissati nel 2020 e poi posticipati a causa del Covid, la reunion della band storica del rock italiano promette di regalare emozioni forti al pubblico.

40 anni di 17 Re

La band tornerà sul palco ufficialmente per celebrare 17 Re del quale l’anno prossimo ricorrono quarant’anni. E lo farà con la band di quel disco: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Il secondo album della band – uscito a poca distanza di Desaparecido – fu accompagnato da una lunghissima tournée: di quella band faceva parte anche Ringo De Palma, tragicamente scomparso nel 1990 per overdose. A lui i Litfiba hanno dedicato una delle loro canzoni più belle ed emotivamente intense, Il Volo ricordandolo prima di ogni esecuzione di Amigo, quasi sempre inserita nelle loro scalette.

Le date del tour dei Litfiba

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Festival, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival 2026, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay