Piero Barone, matrimonio a sorpresa: il tenore emozionatissimo in Chiesa

Piero Barone è apparso molto emozionato in Chiesa in occasione del matrimonio di suo fratello Francesco. Sul web sono circolate alcune foto della cerimonia, a cui ha partecipato anche Gianluca Ginoble e il manager de Il Volo Michele Torpedine. Un momento magico, per tutta la famiglia, che è stato documentato dai fotografi e dalle persone del luogo.

Piero Barone e il matrimonio a sorpresa

Uno dei tre componenti de Il Volo – Piero Barone – è tornato nel suo Paese di origine Naro (Agrigento), il comune siciliano in cui è nato e vive ancora oggi tutta la sua famiglia. Il tenore ha infatti partecipato al matrimonio del fratello Francesco, che ha pronunciato il fatidico sì con la sua storica fidanzata Rita. I due stanno infatti insieme da circa 10 anni e si sono ora giurati amore eterno nella Chiesa di San Francesco. Tra gli ospiti c’era anche Gianluca Ginoble, anche lui membro del trio musicale, accompagnato dal padre Ercole.

Presente anche Michele Torpedine, manager del gruppo, ma l’unico assente è stato Ignazio Boschetto, che sta tra l’altro per diventare papà. Sua moglie Michelle Bertolini aspetta infatti il primo figlio della coppia, sposatasi lo scorso anno sul lago di Como. Tra i tanti scatti postati sul web, c’è anche quello che ritrae Piero e Gianluca insieme ad alcuni anziani del luogo. Il neo sposo Francesco è laureato in Lettere Moderne e Italianistica e vive e lavora a Bologna, ma per sposarsi ha preferito tornare nel suo paese natale. Sia lui che Piero Barone hanno infatti un legame molto profondo con Naro, luogo in cui il cantante ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica, soprattutto grazie al nonno Pietro che lo ha portato a prendere le prime lezioni di canto.

Piero Barone e il rapporto con Naro

Il tenore ha ottenuto un successo internazionale negli anni, ma il suo cuore sarà sempre legato al paese Naro. Nel 2020 ha anche girato per le vie del paese a bordo di una Fiat 500 d’epoca e ha postato con orgoglio la frase Made in Sicily. Nel corso di varie interviste, ha inoltre parlato spesso del suo forte legame con la Sicilia e ha anche partecipato a diversi eventi culturali locali, contribuendo a portare Naro e la provincia di Agrigento al centro dell’attenzione mediatica. Nella stagione estiva, il componente de Il Volo frequenta tra l’altro la località balneare di San Leone, ad Agrigento, dove viene spesso raggiunto anche dai suoi amici e dal manager.