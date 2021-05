E’ uscito oggi, venerdì 28 maggio, pubblicato da Artist First, “Casa” il nuovo disco di Pierdavide Carone che torna con un nuovo lavoro a nove anni di distanza dal precedente “Nanì e altri racconti”.

Anticipato dal singolo “Buonanotte”, pubblicato ad aprile, “Casa” è il suo quarto disco, contiene dieci canzoni ed è stato prodotto da Marco Barusso e Pierdavide Carone, ad eccezione di tre brani prodotti da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

“CASA esce in un periodo di grandi cambiamenti, di transumanze, di dolorosi addii, alcuni delebili altri meno, ma Casa non è solo un luogo, può essere un concetto, può essere un cuore, può essere un abbraccio, una famiglia, quella biologica, quella costruita. Casa può essere ancora, a volte zavorra, di sicuro è il mare, anche dentro una bottiglia, di sicuro è il porto, sicuro, fermo anche davanti allo sbattere delle onde che si infrangono sulle barche, Casa è da cui tutto parte, e a cui tutto ritorna…”

Il nuovo album racconta un percorso di crescita personale e artistica e racchiude il lavoro del cantautore degli ultimi tre anni, anni in cui Pierdavide è tornato a scrivere, è stato costretto a fermarsi per problemi di salute ed è poi finalmente rientrato in studio per terminare le registrazioni appena le condizioni lo hanno reso possibile.

Nel disco sono infatti presenti “Caramelle” feat Dear Jack, brano in cui il cantautore affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia e “Forza e coraggio!”, canzone uscita lo scorso anno, un inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita.

“Casa” è quindi un disco che racconta tanto di lui e della sua vita ed è sicuramente un lavoro in cui ha messo tutto se stesso.

Inoltre, questa sera, , alle ore 21.30, Pierdavide Carone presenterà in anteprima LIVE, sul palco della Streaming Arena, il suo nuovo

album di inediti. Per informazioni, clicca qui.

Abbiamo voluto parlare con Pierdavide proprio in occasione della pubblicazione del suo nuovo disco, partendo dalla scelta del titolo

“Ho scelto questo titolo perché ho scelto questo canzone come il giusto trait d’union e finale del resto del disco dove, anche qualora la parola Casa non sia esplicitata, comunque aleggia. Quella sensazione di punti fermi, i luoghi e le persone che conosci, che ami. che ti amano. Le costanti. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di quei punti dove sapere di poter tornare, come un porto, anche quando siamo in mare aperto. Avere una rotta da indirizzare anche quando ci sentiamo lontani da noi stessi”.

Con lui abbiamo parlato di come sono nate le tracce presenti nel disco, il loro significato, dell’evento in programma questa sera alle 21.30, di prossimi progetti.

Guardate qui sotto la video intervista a Pierdavone Carone. Bentornato!

1

Questa la tracklist del disco:

Non M’importa Niente

Caramelle (Feat. Dear Jack)

Buonanotte

Forza e Coraggio

Malgrado le Apparenze

Prima di Addormentarmi

Qui è L’ Amore

Tutto tranne Te

Un breve Istante di Eternità

Casa