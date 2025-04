Pete Doherty parla della sua salute: “Rischio un’amputazione per colpa dell’alcol”

L’ex frontman dei The Libertines Pete Doherty torna a far parlare di sé, il cantante ha rivelato di temere l’amputazione di un arto a causa delle sue conseguenze legate all’abuso di alcol: “Il mio stile di vita mi ha distrutto… ma tiro avanti…”

Pete Doherty, controverso cantante che ha goduto di notevole popolarità come voce dei The Libertines prima e dei Babyshambles poi, ha concesso una lunga intervista in cui racconta le sue grandi difficoltà di salute.

Figura chiave dell’indie rock degli anni Duemila, Doherty ha sempre fatto notizia per il suo stile di vita estremamente disinvolto tra droga e alcol, un atteggiamento che gli ha creato molti problemi con la giustizia e che sembra abbia compromesso in modo estremamente serio la sua salute.

Pete Doherty, una vita al limite

Doherty è famoso anche per una lunga storia d’amore con Amy Winehouse: i due si sarebbero conosciuti in una pausa del lungo rapporto della cantante con quello che sarebbe diventato suo marito, Blake Fielder-Civil il cui ascendente su di lei avrebbe poi avuto conseguenze disastrose. Amy Winehouse è morta a soli 27 anni stroncata da un’overdose di alcol durante un tentativo di riabilitazione. Il suo matrimonio durò due soli anni. La sua amicizia con Doherty cominciò prima delle nozze e durò fino al giorno della sua scomparsa, tra frequenti liti e riappacificazioni.

In un’intervista rilasciata poche settimane fa Doherty aveva ammesso di sentirsi responsabile per la scomparsa di Amy e di…. “amarla ancora disperatamente”. La morte di Amy Winehouse, avvenuta nel 2011, avrebbe ulteriormente compromesso l’equilibrio di Doherty che da anni alterna a una limitata attività artistica frequenti periodi di crisi.

Pete Doherty: “Il mio corpo non regge più”

Oggi l’artista britannico ha 45 anni e per descrivere la sua condizione non usa mezzi termini: “Ho fatto scelte che mi hanno devastato. L’alcol ha avuto un impatto pesantissimo sul mio organismo. Ormai sono quasi convinto che ci saranno conseguenze molto serie, forse potrei essere costretto all’amputazione di un piede.”

Doherty, noto per i suoi abusi di sostanze sin dagli esordi sia con i The Libertines e che con i Babyshambles, non è nuovo a dichiarazioni forti, ma stavolta le sue parole sembrano portare il peso concreto di una situazione medica ormai grave e forse irrimediabilmente compromessa. Da anni zoppica vistosamente anche in considerazione di un aumento di peso che negli ultimi tempi si è fatto considerevole.

Il passato turbolento e la nuova vita in Normandia

Da qualche tempo Doherty si è trasferito in Francia, dove conduce una vita più tranquilla insieme alla moglie Katia de Vidas. Ha ridotto le apparizioni pubbliche e si è dedicato a progetti musicali più intimi e meno esposti ai riflettori. Tuttavia, le conseguenze degli eccessi passati continuano a farsi sentire. Le sue band storiche sono di fatto sciolte: “Mi sono disintossicato non so quante volte ma alla fine ce l’ho fatta. Ho lasciato le droghe pesanti da tempo, ma l’alcol è ancora oggi il nemico più subdolo. Mi ha distrutto silenziosamente, giorno dopo giorno.”

Il racconto mette in luce un’altra faccia del musicista, quella più fragile, lontana dagli eccessi e dalle cronache scandalistiche che l’hanno spesso accompagnato.

Il timore di un futuro incerto

Secondo quanto emerso, Pete Doherty sarebbe affetto da complicanze vascolari causate dall’abuso prolungato di alcol, con dolori cronici e difficoltà di movimento. I medici gli avrebbero consigliato di affrontare un percorso terapeutico urgente, ma lui stesso artista ammette che “non è facile abbandonare del tutto certe abitudini”. Ammettendo di tanto in tanto di alzare un po’ il gomito…

In passato aveva già sofferto di infezioni e problemi di salute legati all’uso di eroina e crack. Una overdose aveva rischiato di ucciderlo nel 2009, poco dopo il matrimonio di Amy.

Un artista diviso tra genio e autodistruzione

Pete Doherty è stato per anni il simbolo di una generazione musicale irrequieta, capace di unire poesia e dannazione, talento puro e spirito ribelle. Brani come Can’t Stand Me Now, Albion o Fuck Forever hanno segnato un’epoca, ma a far discutere sono sempre stati anche i suoi comportamenti fuori dal palco.

Risse, arresti, overdose, ricoveri: il suo nome è stato spesso sinonimo di scandalo. Ma oggi, l’artista sembra voler cambiare narrazione:

“Sto cercando di fare pace con me stesso. Ma non so se il mio corpo sarà in grado di accompagnarmi ancora a lungo.”

Pete ed Amy

Doherty ha scritto anche diverse canzoni per Amy Winehouse una delle quali è uscita quattro anni dopo la morte della cantante, Flags of the Old Regime. Così come Amy Winehouse ammise di avere scritto il testo di Love is a loosing game pensando proprio alla sua storia con Pete Doherty.

Un futuro incerto, ma ancora aperto

Nonostante le difficoltà fisiche, Pete Doherty ha confermato la sua intenzione di tornare in tour nei prossimi mesi con i The The Libertines, attesi con un nuovo album e alcune date già fissate per l’estate 2025 anche se il calendario al momento è incerto e prevede solo pochissime date in Inghilterra. Resta da capire se le sue condizioni glielo permetteranno.

Lo scorso anno il tour della band nel Regno Unito è stato caratterizzato da un grandissimo successo nonostante le condizioni di Doherty fossero tutt’altro che buone.