Grande ritorno per i Perturbazione che, a distanza di 4 anni dal loro ultimo album di inediti, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, il 22 marzo hanno pubblicato “La buona novella (Dal vivo con Nada e Alessandro Raina)” (Iceberg/Warner Music Italia), una rilettura integrale live, originale e inedita dell’omonimo album di Faber uscito nel 1970.

La scelta della storica band del panorama pop-rock italiano di reinterpretare questo album di De André rappresenta un omaggio all’eredità musicale di uno dei più importanti artisti italiani di tutti i tempi. La decisione del gruppo di improntare le canzoni al loro stile unico e inconfondibile aggiunge una dimensione nuova al lavoro originale, senza però sacrificare il messaggio e la profondità delle composizioni di De André che possono essere apprezzate sia dagli estimatori del cantautore genovese che dai fan dei Perturbazione.

L’album nasce da un evento live unico commissionato alla band in occasione dei 40 anni dall’uscita de “La buona novella” di Fabrizio De André, dove i Perturbazione insieme a Nada, Alessandro Raina del gruppo Amor Fou, il fisarmonicista Dario Mimmo, l’attrice Paola Roman e Don Carlo Maria Scaciga si sono esibiti dal vivo.

Perturbazione, La buona novella è il disco live

Registrato dal vivo al Teatro Civico di Varallo Sesia (VC) il 23 ottobre 2010 da Lorenzo “Loz” Ori e Cristiano Lo Mele, mixato da Cristiano Lo Mele, mastering di Paolo Iafelice, l’album è stato realizzato da Tommaso Cerasuolo (voce), Cristiano Lo Mele (chitarre, synth, elettronica), Gigi Giancursi (chitarre e cori), Elena Diana (violoncello e cori), Alex Baracco (basso e cori), Rossano Antonio Lo Mele (batteria). Con la partecipazione di Nada voce in “Ave Maria”, “Maria nella bottega di un falegname” e “Il testamento di Tito”, Alessandro Raina voce in “Il ritorno di Giuseppe”, “Via della Croce” e “Il testamento di Tito” e Dario Mimmo fisarmonica, bouzouki, tastiere e cori. Testi di Fabrizio De André, musica di Fabrizio De André, Gian Piero Reverberi e per “Il Testamento di Tito” di Corrado Castellari.

Ecco cosa ci hanno raccontato in un’intervista.

“Ci chiesero di affrontare quel lavoro per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte di Varallo Sesia. Accettammo questo lavoro, lo registrammo molto bene ma stavamo suonando dal vivo un disco che era uscito in quel periodo. E poi è finita in un cassetto. Ci siamo poi guardati alle spalle e abbiamo ritrovato “La buona novella”. E ci siamo detti “Che gran lavoro abbiamo fatto”. Lo abbiamo mandato ad Alessandro Raina e Nada e anche loro si sono detti piacevolmente sorpresi e avevano dei bei ricordi. Ed ecco l’uscita del disco, un regalo inatteso. In occasione del 25esimo anno dalla scomparsa di De Andrè abbiamo deciso di farlo uscire. Nel farlo ci siamo messi a risuonare quelle canzoni in 4 e ancora lo stiamo riarrangiando e speriamo di suonarlo dal vivo in estate, qualche volta”.

E aggiungono

“De Andrè ha tante pagine diverse, una carriera molto lunga, una discografia non così estesa ma ciascun disco racconta un’epoca e un’allegoria di quei tempi e del presente”

Al momento, per i Perturbazione non ci sono piani e progetti per nuovi dischi o singoli ai quali stanno lavorando (“Abbiamo imparato di vivere il presente, non guardare troppo in avanti”).