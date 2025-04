Perché Morgan ha attaccato Lucio Corsi

L’ultimo Festival di Sanremo ha dato visibilità a diversi giovani artisti, le cui canzoni oggi, a distanza di mesi, sono ai primi posti delle classifiche. La kermesse, tornata alla guida di Carlo Conti, non ha subito nessun effetto negativo dall’addio di Amadeus, si temeva un calo di ascolti che invece non c’è stato. Anzi Conti ha saputo conquistare il pubblico e mettere in scena un Festival corale con volti musicali dell’ultima generazione e personaggi consolidati.

Olly con Balorda Nostalgia ha conquistato il podio, seguito da Lucio Corsi e da Brunori Sars. Tre artisti originali, che hanno trionfato anche grazie a brani semplici e dalle sonorità piacevoli. Lucio Corsi è sicuramente il personaggio rivelazione di Sanremo 2025, un cantautore fuori dagli schemi, non incline alle leggi del mercato, spontaneo e in grado di cantare disagi e emozioni della sua generazione. Nato e cresciuto nella campagna maremmana, Corsi è un’artista alternativo, espressione in note di un mix tra folk, rock e cantautorato.

Il suo duetto con Topo Gigio ha avuto un eco mediatico inaspettato e la sua canzone Volevo essere un duro ha emozionato, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Corsi ha anche ricevuto i complimenti dei colleghi: da Tony Effe, che non ha esitato a indossare la sua t-shirt, a Holly, ma anche Brunori Sars e molti altri. L’artista toscano rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha accettato l’invito dopo il rifiuto del vincitore, che non ha voluto rimandare le date dei suoi concerti già sold out.

Morgan critiche severe a Sanremo 2o25

Dopo il Festival di Sanremo 2025 Lucio Corsi ha ricevuto tantissimi complimenti e la critica lo ha osannato per la sua originalità. Tuttavia non è mancato chi non ha approvato alcuni suoi modi di fare. Morgan, noto per la sua vasta cultura musicale, ma anche per i suoi exploit televisivi decisamente sopra le righe, non ha evitato di emettere alcuni giudizi sui cantanti e sulle canzoni dell’ultimo Festival: “Mi fa davvero schifo”.

Ha poi aggiunto: “Insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni sono una più orrenda dell’altra musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Morgan vs Lucio Corsi: “Sta vivendo il successo un po’ così…”

L’ex voce dei Blu Vertigo non ha risparmiato Lucio Corsi. Ha infatti criticato in modo severo il suo modo di fare e anche le canzoni. Nonostante la popolarità conquistata grazie alla kermesse a suo avviso il cantautore toscano non ha dimostrato di saper gestire il successo ottenuto, e che a quanto pare è destinato a crescere:

“Lucio Corsi sta vivendo il successo un po’ così, ha preso una botta in testa e non ha la lucidità di preservare l’artista vero che c’è in lui, sennò avrebbe fatto altre mosse, soprattutto mi avrebbe risposto al telefono”. Parole quelle di Morgan che hanno avuto un eco mediatico non indifferente. In molti si sono affrettati a difendere il giovane artista dall’identità musicale definita e decisamente personale.