Perché Mediaset cambia la programmazione a Tradimento: la decisione

Tradimento, la serie turca che da svariati mesi in Italia sta conquistando il cuore di tantissimi italiani, sta per subire un bel cambiamento a livello di programmazione. Mediaset ha appena fatto questo tipo di scelta e la notizia è giunta all’improvviso. La cosa certa è che l’Azienda non cambierà idea. perlomeno non a stretto giro.

Tuttavia, facciamo ora un piccolo passo indietro. Tradimento, che è anche disponibile su Mediaset Infinity, possiede una trama molto accattivante e intrigante. La sua indiscussa protagonista è Güzide Özgüder, una giudice, molto stimata e rispettata nel suo ambiente, che pensa, illudendosi amaramente, di possedere una famiglia perfetta. Scoprirà poi che le cose non stanno affatto così quando verrà a sapere che il marito Tarik ha una doppia vita da molti anni. A quel punto le crollerà il mondo addosso. In ogni caso altri importanti colpi di scena, così come nuovi inganni, non mancheranno nel corso della storia.

La serie, visti gli ottimi consensi da parte pure di telespettatori italiani, è stata trasmessa anche in prime time. Ora però la situazione è nuovamente cambiata. E il cambio sarà in vigore già da nelle prossime ore. Il motivo della decisione da pochissimo presa da Mediaset è appena stato reso noto.

Tradimento, il cambio di programmazione e il motivo della decisione

In sostanza Tradimento sarà protagonista, per l’appunto, di un cambio di programmazione, dal 16 al 22 Giugno compreso. Se da un lato la soap resta confermata nel daytime feriale di Canale 5, con i consueti episodi della durata di circa trenta minuti, che andranno in onda dalle 14:15 alle 14:45, prima di lasciare spazio a La forza di una donna in prima visione, sarà nelle giornate del week end a subire un altro bel cambiamento.

Difatti oltre alla riduzione della durata complessiva della puntata che va in onda abitualmente la domenica pomeriggio si potrà constatare lo stesso processo anche per quella del sabato. Dunque il 21 Giugno Tradimento andrà in onda dalle 15 e 40 alle 16 e 30 per lasciare spazio poi a The Family 2, altra grande protagonista della programmazione estiva di Canale 5.

Rimane invariato però lo spazio in prime time del 20 Giugno quando la serie cercherà di dare del filo da torcere a Tim Summer Hits 2025, trasmesso su Rai 1, condotto da Carlo Conti e da Andrea Delogu e trasmesso da Piazza del Popolo, Roma.

Tuttavia se l’Azienda del Biscione ha optato per questa riduzione a livello di durata di programmazione di Tradimento è per allungare la sua messa in onda, dunque di permettere al prodotto di durare maggiormente nel corso dell’estate. Nel frattempo i fan si augurano che sia presto pronta anche la terza stagione della loro soap del cuore dopo le prime due che stanno conquistando, pian piano, tutta l’Europa.