Paul McCartney e il basso perduto diventano un documentario: “The Beatle and the Bass”

Il basso Höfner 500/1 di Paul McCartney è uno degli strumenti più iconici della storia della musica. Comprato nel 1961 ad Amburgo per circa 30 sterline, è lo stesso che si ascolta in classici dei Beatles come “Love Me Do”, “She Loves You” e “Twist and Shout”.

Per decenni la sua scomparsa è rimasta avvolta nel mito: si pensava fosse svanito nel 1969, ai tempi delle session di “Get Back/Let It Be”. Indagini successive hanno chiarito che lo strumento fu in realtà rubato nel 1972, alimentando un mezzo secolo di teorie, appelli e piste mai definitive.

Il basso di McCartney, dal furto al ritrovamento

La leggenda del basso rubato è stata alimentata dallo stesso Paul McCartney che spesso ne aveva parlato nelle sue interviste alimentando quasi di leggenda la vicenda. Per poi giocarci, come nel video di My Brave Face, nel quale uno spietato collezionista faceva incetta di tutto quello che riguardava i Beatles, basso compreso.

Nel 2018 è nata la campagna Lost Bass Project, una divertente caccia sui social alimentata dai fan che ha raccolto testimonianze e indizi in tutto il mondo. Ma solo nel 2023 la ricerca ha iniziato a dare frutti concreti e, “dopo essere stato in giro per tutto l’universo”, come ha detto McCartney, il basso sarebbe stato restituito all’artista.

Ci sono voluti alcuni mesi ma alla fine anche la Hofner ha riconosciuto e autenticato lo strumento, e il team di Macca ha ringraziato pubblicamente i fan, i giornalisti e gli esperti coinvolti. La restituzione ha chiuso uno dei gialli più appassionanti nella storia del rock, ma ha spalancato la porta a un racconto più ampio: quello di come memoria, comunità e passione possano cambiare il destino di un’opera d’arte.

Il film sul basso di McCartney: chi parla e cosa vedremo

“The Beatle and the Bass” – il titolo è ancora provvisorio – è un lungometraggio diretto da Arthur Cary (già dietro a “Surviving 9/11” e “The Last Survivors”) e prodotto da Passion Pictures in associazione con Footprint Media Partnership. Al centro, una vera e propria detective story musicale con nuove interviste a Paul McCartney e a molte figure che hanno incrociato lo strumento: il fratello di Paul, Mike, l’amico Klaus Voormann, collaboratori come Elvis Costello, roadie, giornalisti e i promotori del Lost Bass Project.

Tra ricordi intimi, materiali d’archivio e indizi ricomposti, il film esplora non solo il “come” e il “quando” del furto e del ritrovamento, ma soprattutto il “perché” affettivo e creativo che lega un musicista al proprio strumento.

BBC Arena compie 50 anni

Il documentario rientra nella stagione celebrativa dei 50 anni di BBC Arena, lo storico strand documentaristico che ha riscritto il linguaggio del racconto culturale in TV. Oltre a classici riproposti su BBC Four e iPlayer, la serie accoglie nuovi titoli-evento, tra cui appunto “The Beatle and the Bass”, commissionato da BBC Arts (Mark Bell e Suzy Klein). È l’habitat ideale per una storia che fonde indagine, cultura pop e storia della musica con uno sguardo autoriale.

La saga del Hofner di Macca non è solo una vicenda da collezionisti: è un racconto di identità artistica, di memoria collettiva e di come la devozione dei fan possa incidere sulla storia.

In un’epoca in cui gli oggetti diventano file e i ricordi si smaterializzano, il famoso basso violino suonato nei club di Amburgo torna a casa e ci ricorda che certe storie – e certi suoni – sanno sempre trovare la loro strada di ritorno. Paul McCartney intanto ha annunciato il suo ritorno alle scene con un nuovo album e un tour.